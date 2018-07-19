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الشرق الأوسط

إسرائيل: الكنيست يقر مشروع قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/07/2018

تبنى البرلمان الإسرائيلي الخميس مشروع قانون مثير للجدل ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". ورفع النائب العربي أيمن عودة راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ"موت الديمقراطية".

صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس على مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص وقال بعد التصويت إنها "لحظة حاسمة في تاريخ دولة إسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا". وينص القانون المعدّل على أن إسرائيل تعتبر "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه".

وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكانية إقامة مجتمعات لليهود فقط ما يعني استثناء العرب الإسرائيليين الذين يشكلون 17,5% من السكان. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات لا سيما من قبل الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الأوروبي في إسرائيل حول طابعه التمييزي.

لكن الصيغة الجديدة وهي أكثر غموضا أثارت تنديد المعارضة وخصوصا النائب العربي أيمن عودة الذي رفع راية سوداء خلال الجلسة للتنديد بـ"موت الديمقراطية".

وهذا القانون هو من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل.

وفيما يخص اللغة الرسمية، لم يتم إقرار أي قانون في هذا الشأن منذ إقامة دولة إسرائيل في العام 1948، وكان اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2018

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