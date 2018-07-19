اتفاق على استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القنيطرة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق، بين روسيا والفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، ينص على وقف المعارك ودخول قوات النظام.

توصلت روسيا والفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة حيث تقع هضبة الجولان (جنوب غرب سوريا) إلى اتفاق يقضي بإنهاء المعارك ودخول القوات النظامية إلى مناطق سيطرة الفصائل.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن الاتفاق ينص "على مغادرة رافضي التسوية إلى الشمال السوري ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة المعارضة".

ونقل الإعلام الرسمي السوري من جانبه "أنباء عن التوصل لاتفاق (...) ينص على عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011" عام اندلاع الاحتجاجات السورية التي تحولت نزاعا داميا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/07/2018