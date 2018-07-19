رفع حالة الطوارئ في تركيا والمعارضة تخشى استمرار حملة "التطهير"

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ألمانيا تتبنى مشروع قانون لتسريع إبعاد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي
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الاتحاد الأوروبي يفرض على غوغل غرامة تتجاوز 4 مليارات يورو بسبب "ممارسات غير قانونية"
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مناشدات لتونس لاستقبال سفينة تقل مهاجرين بعد رفض دول أوروبية إدخالها
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تايلاند: فتيان المغارة يروون تفاصيل تسعة أيام من العزلة التامة بلا طعام
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إسرائيل تشدد الحصار على قطاع غزة ردا على "البالونات الحارقة"
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كن رجلا: حملة مغربية ضد "العري" في الشواطئ...تثير الانتقاد والسخرية
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روسيا تعلن عن إقامة مركز في سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم
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اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع بمأرب وعشرات القتلى والجرحى في قصف على تعز والحديدة
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ترامب يطلب من أردوغان إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل بتهم تتعلق "بالإرهاب"
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وفد فلسطيني يفشل في الحصول على تأشيرات لحضور اجتماع في الأمم المتحدة
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ترامب يحمل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية
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بريطانيا: إدانة متطرف إسلامي بالتحضير لقطع رأس تيريزا ماي
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