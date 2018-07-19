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الشرق الأوسط

رفع حالة الطوارئ في تركيا والمعارضة تخشى استمرار حملة "التطهير"

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو مفيدة برهومي

آخر تحديث : 19/07/2018

رفعت تركيا حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب التي ترافقت مع حملات تطهير مكثفة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. لكن المعارضة تخشى أن تستمر هذه الحملة عمليا من خلال قانون جديد لـ"مكافحة الإرهاب".

نشرت في : 19/07/2018

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