رفع حالة الطوارئ في تركيا والمعارضة تخشى استمرار حملة "التطهير"

ألمانيا تتبنى مشروع قانون لتسريع إبعاد طالبي اللجوء من دول المغرب العربي للمزيد

الاتحاد الأوروبي يفرض على غوغل غرامة تتجاوز 4 مليارات يورو بسبب "ممارسات غير قانونية" للمزيد

مناشدات لتونس لاستقبال سفينة تقل مهاجرين بعد رفض دول أوروبية إدخالها للمزيد

تايلاند: فتيان المغارة يروون تفاصيل تسعة أيام من العزلة التامة بلا طعام للمزيد

إسرائيل تشدد الحصار على قطاع غزة ردا على "البالونات الحارقة" للمزيد

كن رجلا: حملة مغربية ضد "العري" في الشواطئ...تثير الانتقاد والسخرية للمزيد

روسيا تعلن عن إقامة مركز في سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم للمزيد

اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع بمأرب وعشرات القتلى والجرحى في قصف على تعز والحديدة للمزيد

ترامب يطلب من أردوغان إطلاق سراح القس الأمريكي المعتقل بتهم تتعلق "بالإرهاب" للمزيد

وفد فلسطيني يفشل في الحصول على تأشيرات لحضور اجتماع في الأمم المتحدة للمزيد

ترامب يحمل بوتين شخصيا مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية للمزيد