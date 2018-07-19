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الشرق الأوسط

ريبورتاج: "العقدتان المسيحية والدرزية تعيقان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 19/07/2018

بعد تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية، مجموعة من العقد تعيق تشكيلها، أبرزها: العقدة الدرزية وتوزير طلال أرسلان والعقدة المسيحية والحصة التي تطالب بها القوات. أين أصبح ملف تشكيل الحكومة؟ وهل هناك نية للحلحلة؟ التفاصيل في تقرير لمراسلة فرانس24 في بيروت كارمن جوخدار.

نشرت في : 19/07/2018

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