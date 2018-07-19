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رئيس الوزراء المجري المعروف بمواقف "معادية للسامية" يزور إسرائيل
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اتفاق على استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القنيطرة
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ترامب: بوتين..عدو أم حبيب؟
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إسرائيل: نواب الكنيست العرب يمزقون نص قانون "الدولة القومية" ويصرخون "أبارتهيد"
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ماريا بوتينا... مجرد طالبة مولعة بالأسلحة أو جاسوسة روسية جديدة؟
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السنغال: أحكام بالسجن على متهمين "سعوا لإقامة قواعد جهادية"
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نائب الكنيست أحمد الطيبي: تبني مشروع الدولة القومية يعطي طابعا رسميا للعنصرية في إسرائيل
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فرنسا: جدل بشأن فيديو يظهر أحد مقربي ماكرون وهو يضرب متظاهرا
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ريبورتاج: "العقدتان المسيحية والدرزية تعيقان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"
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إسرائيل - "الدولة القومية للشعب اليهودي": لماذا هذا القانون في هذا التوقيت؟
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إثيوبيا تعين سفيرا لها في إريتريا للمرة الأولى منذ 20 عاما
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مدريد تسحب مذكرات الاعتقال الدولية بحق بيغديمونت وخمسة من قادة كاتالونيا الانفصاليين
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