ريبورتاج: "العقدتان المسيحية والدرزية تعيقان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة"

رئيس الوزراء المجري المعروف بمواقف "معادية للسامية" يزور إسرائيل

اتفاق على استعادة الجيش السوري مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في القنيطرة

ماريا بوتينا... مجرد طالبة مولعة بالأسلحة أو جاسوسة روسية جديدة؟

السنغال: أحكام بالسجن على متهمين "سعوا لإقامة قواعد جهادية"

نائب الكنيست أحمد الطيبي: تبني مشروع الدولة القومية يعطي طابعا رسميا للعنصرية في إسرائيل

فرنسا: جدل بشأن فيديو يظهر أحد مقربي ماكرون وهو يضرب متظاهرا

إسرائيل - "الدولة القومية للشعب اليهودي": لماذا هذا القانون في هذا التوقيت؟

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