العراق: الصدر يدعو لتأجيل تشكيل الحكومة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين

أكد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي فازت كتلته بالانتخابات العراقية في 12 مايو/أيار، تأييده لمطالب المحتجين في جنوب البلاد عبر دعوته جميع الساسة إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لها.

دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جميع الساسة إلى تأجيل جهود تشكيل الحكومة الجديدة لحين الاستجابة لمطالب المحتجين بتحسين الخدمات في جنوب البلاد.

وكتب الصدر على تويتر في أول تعليق علني له على المظاهرات "على كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة".

وفازت كتلة الصدر بالانتخابات العراقية في 12 مايو/أيار، بعد أن وعد الرجل بمكافحة الفقر وإحداث مناصب عمل وتوفير خدمات أفضل للعراقيين الذين ضاق الكثير منهم ذرعا بالنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.

وخرج الآلاف في احتجاجات في مدن بجنوب العراق معقل الشيعة والذي لطالما عانى من الإهمال.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى لفترة ولاية ثانية إن الحكومة التي يقودها الشيعة ستوفر تمويلا للمياه والكهرباء في مدينة البصرة النفطية ومناطق أخرى في الجنوب.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/07/2018