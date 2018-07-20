نحو 13 ألف لاجئ سوري في دول الجوار عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن قرابة 13 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018. ودعت المفوضية من جهة أخرى لتوفير ممر آمن لنحو 140 ألف محاصر بجنوب غرب سوريا.

قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدةللاجئين أندريه ماهيسيتش خلال إفادة صحفية في جنيف إن نحو 13 ألف لاجئ سوري، في دول مجاورة، عادوا لديارهم، في النصف الأول من 2018 إضافة إلى 750 ألف نازح داخليا.

الأمم المتحدة تدعو لممر آمن لنحو 140 ألف محاصر

من جانب آخر، ناشدت المفوضية جميع الأطراف في سوريا الجمعة لتوفير ممر آمن لنحو 140 ألف مدني محاصر بسبب المعارك في جنوب غرب البلاد، حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدات والمأوى.

وأكدت المفوضية أنها على استعداد لمناقشة خطة روسيا وسوريا لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 20/07/2018