غارات وقصف إسرائيلي مكثف على غزة والأمم المتحدة تدعو للابتعاد عن "حافة الهاوية"

قصف الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف غزة الجمعة ما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من عناصر حماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته بدأت هجوما واسع النطاق ضد أهداف عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة، فيما دعت الأمم المتحدة الطرفين إلى الابتعاد عن "حافة الهاوية".

لقي أربعة فلسطينين اليوم الجمعة مصرعهم، بينهم ثلاثة من الناشطين في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح في حركة حماس، إثر قصف إسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لغزة بعد إطلاق نار من القطاع، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان "استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 200 آخرين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع شرق قطاع غزة". وكانت الوزارة قد أعلنت "استشهاد 2 من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس". ثم أضافت "استشهاد مواطن جراء استهداف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)".

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أن القتلى ينتمون لصفوفها وأكدت في بيان أنها "تزف المجاهدين شعبان أبو خاطر ومحمد أبو فرحانة ومحمود قشطة الذين ارتقوا في قصف صهيوني لنقطتي رصد للمقاومة شرق خان يونس ورفح".

ومساء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر "استشهد الشاب محمد شريف بدوان (27 عاما) الذي يقطن في حي الزيتون بطلق ناري في الصدر أطلقه جنود الاحتلال شرق ملكة (شرق مدينة غزة)".

كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت العديد من القذائف على طول الحدود الشرقية للقطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مقتل أحد جنوده في إطلاق نار فلسطيني على الحدود الشرقية لجنوب غزة، في تطور يغذي المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر. وقال الجيش في بيان إن الجندي الذي لم يكشف عن هويته أصيب لدى "إطلاق فرقة إرهابية النار "بالقرب من الحدود جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف "أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة"، ردا على "إطلاق نار "استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع. وتابع أن إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين حصل خلال "أعمال شغب على طول السياج الأمني "الفاصل بين الدولة العبرية وغزة.

هذا، واعتبر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحافي أن "المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرات العودة وصمودهم في الميدان رغم قصف وإرهاب الاحتلال دليل على أن شعبنا لن ينكسر ومصمم على انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة مهما بلغت التضحيات".

ومساء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن ثلاث قذائف أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل تم اعتراض اثنتين منها. وأوضح البيان أن الجيش الاسرائيلي "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقامت منظومة القبة الحديدية باعتراض اثنتين منها".

حساب نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط على تويتر 🔴 Everyone in #Gaza needs to step back from the brink. Not next week. Not tomorrow. Right NOW! Those who want to provoke #Palestinians and #Israelis into another war must not succeed. Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) 20 juillet 2018

في نفس السياق، حض نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط إسرائيل وحماس الجمعة على "الابتعاد عن حافة الهاوية"في أعقاب موجة من العنف في قطاع غزة أودت بحياة أربعة فلسطينيين.

وكتب ملادينوف على تويتر "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية.ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا". وتابع "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وتجمع مئات الفلسطينين على الحدود الشرقية لقطاع غزة الجمعة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تلقى موجزا من الجيش حول الأوضاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن المقاتلات بدأت "هجوما واسع النطاق ضد أهداف عسكرية لحركة حماس على طول قطاع غزة".

وذكر شهود عيان أن الطائرات شنت غارتين.

والأسبوع الماضي، اندلعت أعنف مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ 2014 ما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/07/2018