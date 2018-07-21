قانون "الدولة القومية اليهودية": الجزائر تندد بمساعي إسرائيل لطمس حقوق الفلسطينيين

دعت الجزائر السبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الأممي للوقوف في وجه قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره الكنيست الخميس، محذرة من سعي إسرائيل إلى طمس "الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة". بحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

نددت الجزائر اليوم السبت بتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية اليهودية" معتبرة أنه "يطمس" حقوق الفلسطينيين و"يقوض "الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام.

واعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن "إقبال الكنيست على هذه الخطوة الخطيرة، فضلا عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلا شاملا ودائما وعادلا للقضية الفلسطينية".

في نفس الشأن، جددت الجزائر "دعوة مجلس الأمن وكافة فعاليات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية". مؤكدة "موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."

ودانت السعودية والبحرين ومجلس التعاون الخليجي إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي". ولا تقيم البحرين والسعودية علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، لكن مؤشرات لتقارب محتمل بدأت تظهر مؤخرا، خصوصا في ظل الموقف المتشابه من إيران.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية في نيسان/أبريل الماضي إن للإسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم، معتبرا أنه إذا تحقق السلام "فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الخميس القانون في بيان، مؤكدة أنه "يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".

وأقر الكنيست الإسرائيلي هذا القانون الخميس بتأييد62 صوتا مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، فيما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ويبلغ عدد العرب في إسرائيل مليون و400 ألف نسمة ينحدرون من160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل في1948 . ويشكلون ما نسبته 17,5 بالمئة من سكان الدولة العبرية وهم يشكون من التمييز خصوصا في قطاعي الوظائف والإسكان.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/07/2018