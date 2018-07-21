غزة: اتفاق للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد ساعات من تصعيد عسكري في القطاع

أعلن المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم فجر السبت، التوصل لاتفاق لعودة التهدئة في قطاع غزة "بجهود مصرية وأممية". وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق بعد ساعات من تصعيد عسكري خطير في القطاع المحاصر، أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي مساء الجمعة.

أعلنت حركة حماس فجر السبت عن التوصل لاتفاق لعودة التهدئة في قطاع غزة، بعد ساعات من تصعيد عسكري خطير أسفر عن مقتل أربعة فلطسينيين وجندي إسرائيلي الجمعة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان إنه "بجهود مصرية وأممية تم التوصل للعودة للحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية".

اتفاق "هش" للتهدئة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وأتى تصريح برهوم بعدما شهد قطاع غزة الجمعة تصعيدا عسكريا خطرا عزز المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة واسعة النطاق بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية.

وقبيل الإعلان عن العودة إلى التهدئة، أكدت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت العديد من القذائف على طول الحدود الشرقية للقطاع.

مقتل جندي إسرائيلي في إطلاق نار جنوب قطاع غزة

ومساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل أحد جنوده في إطلاق نار فلسطيني على الحدود الشرقية لجنوب قطاع غزة.

وقال البيان إن الجندي الذي لم يكشف عن هويته أصيب لدى "إطلاق فرقة إرهابية النار" بالقرب من الحدود جنوب قطاع غزة.

في المقابل، قتل أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة ناشطين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قصف إسرائيلي مكثف على طول الحدود الشرقية لغزة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة وكتائب القسام.

والأسبوع الماضي، اندلعت أعنف مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ العام 2014 ما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في القطاع المحاصر.

وشهد السبت الماضي تصعيداً في إطلاق القذائف من قطاع غزة والغارات الإسرائيلية غداة احتجاجات على الحدود شرق القطاع الجمعة قتل خلالها فلسطينيان وأصيب وأكثر من 200 بجروح.

وأطلقت حينها نحو 200 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ومنذ 30 آذار/مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجّروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وقتل 149 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء تلك التظاهرات.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 21/07/2018