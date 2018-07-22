إسرائيل تجلي 800 عنصر من "الخوذ البيضاء" السوريين إلى الأردن قبل توطينهم في دول غربية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد أنه تم إجلاء 800 عنصر من "الخوذ البيضاء" السوريين وعائلاتهم من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة السورية إلى إسرائيل، قبل أن يتم نقلهم إلى الأردن. من جانبه، أكد الأردن أنه وافق على مرورهم عبر أراضيه، تحت رعاية الأمم المتحدة، قبل إعادة توطينهم في ثلاث دول غربية، هي ألمانيا وبريطانيا وكندا.

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأحد أنه تم إجلاء 800 من عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وعائلاتهم إلى إسرائيل، قبل أن يتم نقلهم إلى الأردن.

وأشارت الإذاعة إلى أن هؤلاء العناصر كانوا مهددين بعد تحقيق قوات النظام السوري تقدما ميدانيا في جنوب سوريا، موضحة إلى أن العملية جرت بناء على طلب الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

الجيش الإسرائيلي دخل إلى "منطقة قتال" في سوريا لإجلاء عناصر "الخوذ البيضاء" بطلب من الأمم المتحدة

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن عملية الإجلاء تمت إلى "بلد مجاور"، دون تحديده، مشددا على أن "تلك العملية جاءت لدواع إنسانية استثنائية، ولا تعني أي تغيير في سياسة تل أبيب بشأن رفضها استقبال لاجئين سوريين على أراضيها".

كما أضاف البيان أن "إسرائيل تتمسك بسياستها بعدم التدخل في النزاع السوري، وأنها تعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل الأحداث التي جرت على الأراضي السورية.

الأردن وافق على مرور العناصر لإعادة توطينهم في ثلاث دول غربية

من جانبه، أكد الأردن الأحد أنه وافق على مرور 800 عنصر من "الخوذ البيضاء" السوريين إلى أراضيه، لإعادة توطينهم في ثلاث دول غربية هي ألمانيا وبريطانيا وكندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد في بيان إن "الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالى 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية (...) هي بريطانيا وألمانيا وكندا". وأوضح أن هذه الدول "قدمت تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم"، مؤكدا أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة".

الأردن: عناصر "الخوذ البيضاء" سيبقون في منطقة مغلقة حتى ترحيلهم إلى ثلاث دول غربية

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "بترا" على موقعها الإلكتروني إن المملكة "أذنت للأمم المتحدة تنظيم مرور 800 مواطن سوريا عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية".

وأضافت الوكالة: إن "هؤلاء المواطنين السوريين الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية فروا بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق". وأضافت إن "هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم عبر الأردن، والتي التزمت بها الدول الغربية الثلاث، على أن سقفها ثلاثة أشهر".

وتعرف عناصر "الخوذ البيضاء" رسميا باسم الدفاع المدني السوري، لكنها تشتهر بخوذها البيضاء المميزة. وتقوم تلك المجموعة بعمليات إنقاذ في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعاضة في سوريا.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 22/07/2018