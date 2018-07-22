مصر والدول الخليجية تدين قانون "الدولة القومية اليهودية" وتصفه "بالعنصري"

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان السبت، قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، واصفة إياه "بالفصل العنصري" ومعتبرة أنه "يقوض فرص تحقيق السلام". كما استنكر مجلس التعاون الخليجي في بيان مشترك لدوله الخمس القانون، مشيرا إلى أنه "يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني". بينما دانت قطر القانون في بيان منفصل.

أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، محذرة من أنه يقوض فرص السلام في المنطقة.

وأضافت الوزراة أن "القانون يكرس الاحتلال والفصل العنصري ويقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأشار البيان إلى تداعيات خطيرة للقانون "على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات"، مؤكدا موقف مصر "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية".

دول مجلس التعاون الخليجي تستنكر

من جانبها، دانت دول مجلس التعاون الخليجي إقرار القانون في بيان مشترك. وأكد المجلس في بيان أن القانون "عنصري" مشيرا إلى أنه "يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية "رفض المملكة واستنكارها" لإقرار القانون. وأكد المصدر أن "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية إن القانون "يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون "يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين".

وكانت الإمارات قد أدانت الجمعة القانون الإسرائيلي مؤكدة أنه "يكرس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين".

كما دانت وزارة الخارجية القطرية الخميس القانون في بيان، مؤكدة أنه " يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".

وأقر البرلمان الإسرائيلي الخميس القانون المثير للجدل الذي ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/07/2018