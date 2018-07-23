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الشرق الأوسط

كردستان العراق: مسلحان يقتحمان مقر محافظة أربيل ويحتجزان رهائن

© أرشيف | صورة ملتقطة في 28 شباط/فبراير 2018 خارج مطار أربيل.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/07/2018

اقتحم مسلحان يوم الاثنين مبنى محافظة أربيل الواقع في المنطقة التجارية من عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل، واحتجزا رهائن، كما أفادت مصادر أمنية ورسمية كردية. وقال نائب المحافظ طاهر عبد الله إن "قوات الأمن تحاصر المبني ودخلت الطابق الأرضي استعدادا لمهاجمة المسلحين".

حسب شاهد عاين ومصادر أمنية كردية فإن مسلحا من بين اثنين قد اقتحم مبنى محافظة أربيل، مقر حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الاثنين ونفذ تفجيرا انتحاريا.

وقد قال كل من نائب محافظ أربيل طاهر عبد الله ومسؤولون أمنيون قبل ذلك إن مسلحين اقتحما مبنى المحافظة ثم شرعا في إطلاق النار من النوافذ على قوات الأمن الكردية.

وأفادت قوات الأمن المحلية في وقت لاحق بأن مسلحا آخر نفذ تفجيرا انتحاريا في مقر المحافظة، فيما ذكر مسؤولون أن عددا من الرهائن لا يزال داخل المبنى حيث يسيطر المسلحون على الدور الثالث.

وأخلت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالمبنى الواقع في المنطقة التجارية من أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل.

وصرح نائب المحافظ طاهر عبد الله بأنه "في حوالي الساعة 7:45 صباحا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة وفتحا النار على الحرس. تمكنا من الدخول وهما الآن في الطابق الثالث". وتابع أن "قوات الأمن تحاصر المبني ودخلت الطابق الأرضي استعدادا لمهاجمة المسلحين".

واستولى المسلحان على أسلحة من الحرس. وقال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان إنهما كانا يكبران.

إضافة إلى ذلك، أكد مسؤولون أمنيون أكراد أنهم يعتقدون أن المسلحين المتحصنين داخل مبنى المحافظة هما عضوان في تنظيم "الدولة الإسلامية".

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 23/07/2018

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