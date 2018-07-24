إسرائيل تفتح جزئيا معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستفتح جزئيا معبر كرم أبو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة الثلاثاء. ويذكر أن إسرائيل أغلقت المعبر في التاسع من يوليو/تموز الحالي إثر إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.

تعيد إسرائيل الثلاثاء فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، بعد أن أغلقته في التاسع من تموز/يوليو الحالي إثر إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع.

وأعلن مكتب أفيغدور ليبرمان أن "وزير الدفاع قرر أن تتم إعادة فتح معبر كيريم شالوم جزئيا اعتبارا من الساعة 12,00 (09,00 ت غ) الثلاثاء وسيصبح من الممكن نقل الغاز والمحروقات إلى قطاع غزة بالإضافة إلى أغذية وأدوية".

وتضمن البيان إشارة إلى تراجع عدد الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لكن دون أن يتوقف بشكل نهائي، مضيفا أن المعبر يمكن أن يعود إلى النشاط الكامل قريبا "شرط التوقف التام في إطلاق البالونات والتوتر على الحدود".

ويذكر أنه في التاسع من تموز/يوليو أعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي تمر عبره معظم السلع إلى القطاع المحاصر ردا على البالونات الحارقة وغيرها من الحوادث على طول الحدود. وفي 17 تموز/يوليو شددت إسرائيل القيود ومنعت وصول الوقود إلى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 إلى ثلاثة أميال بحرية.

وبقي المعبر مفتوحا لإدخال الطعام والأدوية فقط في حالات محددة يتم النظر في كل منها على حدة.

وتعاني غزة من نقص حاد في الكهرباء وتعتمد على المولدات في العديد من الحالات.

واندلعت احتجاجات حاشدة ودارت مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس وتواصلت على مستويات مختلفة منذ ذلك الحين.

وقتل 149 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية منذ 30 آذار/مارس بينما قتل جندي إسرائيلي الجمعة ليكون الأول الذي يقتل في تلك المواجهات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/07/2018