إنهاء عقود 250 موظف "أونروا" في الأراضي الفلسطينية بعد تجميد المساعدة الأمريكية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ"أونروا" الأربعاء عن تسريح 250 موظفا في قطاع غزة والضفة الغربية. وهذا الإجراء الأول منذ إعلان الولايات المتحدة تقليص مساهمتها السنوية في ميزانية الأونروا من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار فقط.

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إنهاء عقود عمل أكثر من 250 موظفا بعد تجميد الولايات المتحدة لمساعدتها المالية.

وأوضح المتحدث كريس غينيس في بيان أن الوكالة تعتزم تسريح 154 موظفا في الضفة الغربية و113 آخرين في قطاع غزة، بعد أشهر على إعلان الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية السنوية بقيمة 300 مليون دولار للأونروا، في قرار اعتبره غينيس في بيانه "تهديدا لوجود" الوكالة.

كما سيتم تقديم عروض عمل لوظائف بدوام جزئي لأكثر من 500 موظف يعملون في الوكالة بدوام كامل، بحسب البيان.

وهذا الإجراء بحق موظفي الأونروا هو الأول منذ إعلان الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الأونروا من 360 مليون دولار إلى ستين مليون دولار فقط، أي نحو ثلاثين بالمئة من مجمل تمويلها.

وأوضح البيان أن الوكالة تسعى إلى "حماية الخدمات الأساسية التي تشمل الصحة، التعليم والإغاثة" التي تقدمها الأونروا لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني.

وفي مدينة غزة تظاهر مئات الموظفين في المقر الرئيسي للأونروا وحاول أحدهم إضرام النار في جسده قبل أن يمنعه آخرون، بينما فقد عدد من الموظفين وعيهم وسط حالة من البكاء والصراخ.

وتأسست الأونروا في 1949 وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا يتحدرون من مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 1948 عقب قيام دولة إسرائيل.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستخفض مساهمتها في الوكالة مشيرة إلى أنها في حاجة إلى إصلاحات.

وقالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها لن تستأنف مساهمتها حتى يوافق الفلسطينيون على "العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/07/2018