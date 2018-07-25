الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

رئيس البرلمان العراقي: الاحتجاجات في الجنوب مبررة وطريقة معالجة الحكومة لها شابتها تجاوزات

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا وروسيا: "مدخل إنساني" لـ"تقارب سياسي" بشأن سوريا؟

للمزيد

ريبورتاج

نقص الوقود.. أزمة تتفاقم في العاصمة الليبية طرابلس

للمزيد

ضيف اليوم

الانتخابات التشريعية في باكستان.. هل تنهي الانتخابات القطبية الحزبية؟

للمزيد

ريبورتاج

فرنسا تواجه أزمة في خشب البلوط والصين المستفيد الأول!

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. خطة لتوزيع أكثر من مليون و600 ألف كتاب على المكتبات والهيئات العامة

للمزيد

ريبورتاج

مبادرة لتمكين النازحات الإيزيديات بمخيم الخانكي شمال العراق من كسب عيشهن

للمزيد

وجها لوجه

حزب نداء تونس: هل ينهي الاجتماع مع الرئيس أزمة الحزب؟

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا: انتشار غير مسبوق لسرقة الآثار وتهريبها للخارج

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

التحالف العربي يعلن إصابة ناقلة نفط سعودية بأضرار في هجوم للحوثيين

© أ ف ب / أرشيف | ناقلة نفط

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/07/2018

ذكر التحالف الأربعاء أن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" التابعة لهم. ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقلها السفينة.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء أن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى الحاق "أضرار بسيطة" فيها.

وكتبت قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية على حسابها على تويتر نقلا عن التحالف "هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر"، مضيفة "تعرض ناقلة النفط لأضرار بسيطة والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية".

ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقلها السفينة.

في المقابل أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن " القوة البحرية استهدفت بارجة 'الدمام' السعودية قبالة السواحل الغربية" لليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة معترف بها، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/07/2018

  • الحرب في اليمن

    الحكومة اليمنية تشترط على الحوثيين الإفراج عن المعتقلين والأسرى لاستئناف محادثات السلام

    للمزيد

  • اليمن

    صنعاء: مبعوث الأمم المتحدة يعتبر المحادثات التي أجراها مع زعيم الحوثيين "مثمرة"

    للمزيد

  • اليمن

    إعلان "وقف مؤقت" للعملية العسكرية في مدينة الحديدة اليمنية

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي