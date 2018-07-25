التحالف العربي يعلن إصابة ناقلة نفط سعودية بأضرار في هجوم للحوثيين

ذكر التحالف الأربعاء أن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما تسبب في أضرار بسيطة. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" التابعة لهم. ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقلها السفينة.

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأربعاء أن الحوثيين هاجموا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر ما أدى إلى الحاق "أضرار بسيطة" فيها.

وكتبت قناة "الإخبارية" الحكومية السعودية على حسابها على تويتر نقلا عن التحالف "هجوم إرهابي حوثي إيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر"، مضيفة "تعرض ناقلة النفط لأضرار بسيطة والميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئية".

ولم يحدد التحالف طبيعة الهجوم أو حجم حمولة الخام التي كانت تنقلها السفينة.

في المقابل أوردت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين أن " القوة البحرية استهدفت بارجة 'الدمام' السعودية قبالة السواحل الغربية" لليمن.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة معترف بها، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/07/2018