سوريا: عشرات القتلى والجرحى في سلسلة تفجيرات انتحارية بمدينة السويداء وريفها

سقط عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات انتحارية نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة السويداء وريفها جنوب سوريا الأربعاء. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه التفجيرات تبعها هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" على المنطقة.

وقع ما لا يقل عن 40 قتيلا بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا قبل أن يشن هجوما على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن بين القتلى 26 مقاتلا مواليا لقوات النظام على الأقل من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين، مشيرا إلى إصابة أكثر من 30 بجروح. وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 32 شخصا إلا أنه رجح ارتفاع الحصيلة.

وأشار عبد الرحمن أن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجوما ضد تلك القرى".

وتسيطر القوات الحكومية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم المتطرف في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد قوات النظام.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد وفق عبد الرحمن من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.

وأوضح عبد الرحمن أن المنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء، مشيرا إلى أن التنظيم المتطرف تمكن من السيطرة على ثلاث قرى من أصل سبعة شن هجومه ضدهم.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء. كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن قتلى وجرحى في الهجمات على القرى في شمال شرق السويداء. ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن "وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف نقاط تنظيم داعش الإرهابي في الريف لشرقي للمحافظة (...) وتتعامل مع الهجوم".

وتستهدف طائرات حربية لا يعرف ما إذا كانت سورية أو روسية، وفق عبد الرحمن، المواقع التي يتقدم فيها الجهاديون في المنطقة.

ولا يزال فصيل مبايع لتنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على جيب صغير في جنوب غرب محافظة درعا المحاذية للسويداء، ويتعرض منذ أيام لقصف عنيف من الطائرات الحربية الروسية والسورية في مسعى من قوات لنظام لطرد الجهاديين، بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظتي درعا والقنيطرة في الجنوب السوري.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/07/2018