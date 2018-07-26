السعودية تعلن تعليق صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب غداة هجوم للحوثيين

أعلنت السعودية الخميس أنها علقت صادراتها النفطية عبر مضيق باب المندب غداة هجوم للحوثيين استهدف ناقلتي نفط.

أوقفت السعودية مؤقتا كل شحنات النفط عبر ممر مائي رئيسي بعد هجوم للحوثيين في اليمن استهدف ناقلتي نفط، وفق ما ذكر مسؤولون الأربعاء.

وتضمن بيان لوزير النفط السعودي خالد الفالح نشرته وسائل الإعلام الرسمية "تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب بشكل فوري مؤقت... إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة".

ويذكر أن ناقلتي نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية "البحري" تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام قد تعرضتا لهجوم شنه الحوثيون في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت شركة آرامكو في بيان. مضيفا أن إحدى الناقلتين تعرضت أثناء هذا الهجوم "لأضرار طفيفة دون أن تقع أية إصابات".

وتابعت الشركة أن القرار بتعليق تصدير النفط اتُخذ لضمان "سلامة الناقلات وطواقمها وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام".

"الرياض تسعى لجلب الانتباه للمخاطر التي تهدد الملاحة من خلال تعليق صادراتها"

وفي وقت سابق ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أنهم استهدفوا بارجة حربية تحمل اسم "الدمام"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويقول التحالف إن الحوثيين يتخذون من ميناء مدينة الحديدة منطلقا لهجماتهم في البحر الأحمر. وهو يقود منذ أسابيع هجوما باتجاه المدينة للسيطرة عليها وعلى ومينائها. ومضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن هذا "الهجوم الإرهابي يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر". مضيفا أن "استمرار هذه المحاولات يثبت خطر هذه الميليشيا ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية"، داعيا إلى تسليمه للتحالف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/07/2018