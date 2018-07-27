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الشرق الأوسط

الحوثيون يعلنون قصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة بدون طيار والإمارات تنفي

© أ ف ب (أرشيف)

فيديو ليلى الطيبي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/07/2018

أعلن الحوثيون الخميس استهداف مطار أبوظبي الدولي بقصف نفذته طائرة بدون طيار ما نفته الإمارات جملة وتفصيلا. ونشر المطار الإماراتي في وقت سابق تغريدة أكد فيها وقوع حادث تسببت فيه مركبة لنقل الإمدادات ولم يؤثر على سير العمليات، دون توضيح إن كان يقصد الموضوع ذاته.

نفت الإمارات العربية يوم الخميس تقارير قالت إن الحوثيين قصفوا مطار أبوظبي الدولي بطائرة بدون طيار، مشيرة إلى أن العمليات فيه تسير بشكل طبيعي.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أوردت في وقت سابق أن طائرة مسيّرة من طراز "صماد-3"شنت ثلاث ضربات على المنشأة مما تسبب في عرقلة حركة الملاحة الجوية لكنها لم تقدم أي أدلة ولم ترد تقارير عن أضرار أو ضحايا.

وصرح مسؤول إماراتي أن "العمليات في المطار تسير بشكل طبيعي".

ويسيطر الحوثيون على أغلب الشمال اليمني وقالوا إن أبوظبي هدف لصواريخهم حيث إنها تشارك في العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي يقاتل ضدهم في اليمن.

وللإمارات نظام متقدم لاعتراض الصواريخ هو "ثاد" الدفاعي المصمم لتدمير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

الحساب الرسمي لمطار أبوظبي الدولي على تويتر

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، ذكر مطار أبوظبي في تغريدة في وقت سابق أن حادثة وقعت في المطار تسببت فيها مركبة لنقل الإمدادات، ولم تؤثر على سير العمليات.

ولم يتضح إن كان يشير إلى نفس الموضوع.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ "كروز" صوب محطة للطاقة النووية في أبوظبي.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 27/07/2018

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