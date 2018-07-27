رحلة للخطوط الجوية العراقية كادت تنتهي بكارثة بسبب... وجبة طعام

عرض طياران حياة أكثر من 150 راكبا للخطر بعد شجار نشب بينهما بسبب وجبة طعام، في رحلة تابعة للخطوط الجوية العراقية.

تحولت قمرة القيادة في طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في رحلة من إيران إلى بغداد، إلى حلبة مصارعة بين الطيار ومساعده بسبب تناول الأخير لطبق الطعام دون إذنه على ما يبدو، وكاد الأمر يتسبب بكارثة جوية تذهب بحياة أكثر من 150 راكبا.

وأصدرت الخطوط الجوية العراقية بيانا توضيحيا إثر انتشار الخبر الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن وزارة النقل فتحت "التحقيق مع الطيارين اللذين تشاجرا في الجو".

ولم تدل الشركة بتفاصيل عن أسباب الشجار، لكن مساعد الطيار قال في رسالة بعثها إلى قسم عمليات الطيران إن مشادة كلامية وقعت بينه وبين الطيار على خلفية تناوله وجبة الطعام دون إذنه.

وتابع أن قائد الطائرة بعدما "تمتع" بوجبته، "عمل على سحب وجبتي على نحو غير لائق (...) وتلفظ بكلمات غير لائقة وبذيئة لا ترتقي لأخلاق المهنة، حتى تعالت أصواتنا وقام بالاعتداء ضربا، ما استدعى تدخل أحد أفراد الحماية".

وأضاف أن الطائرة كانت "تقل 157 راكبا بالإضافة إلى الطاقم".

وعلقت الشركة عمل الطيارين وأعلنت "تكليف مفتش عام من وزارة النقل بإتمام الإجراءات الأصولية بحقهما".

وقال شخص عبر خدمة "تويتر" تعليقا على الحادثة "لا تشعر أنهما طياران، بل سائقا حافلة".

وتسيّر الخطوط الجوية العراقية رحلات لأكثر من أربعين وجهة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/07/2018