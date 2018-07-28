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الشرق الأوسط

دفعة جديدة من مئات اللاجئين السوريين يعودون من لبنان إلى بلادهم

© أ ف ب/ أرشيف | عناصر من الأمن اللبناني بالقرب من سيارات تقل لاجئين سوريين يستعدون لمغادرة لبنان في 23 تموز/يوليو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/07/2018

أفادت وسائل إعلام سورية ولبنانية أن مئات اللاجئين السوريين عادوا السبت من لبنان إلى بلادهم في إطار اتفاق بين البلدين. وهؤلاء العائدون هم أحدث مجموعة من اللاجئين العائدين فيما يرتقب أن تشهد الفترة المقبلة "عودة آلاف النازحين من لبنان إلى ديارهم".

رجع مئات اللاجئين السوريين إلى الوطن قادمين من لبنان السبت في قافلة حافلات بموجب ترتيب بين حكومتي البلدين في إطار سعي بيروت لتسريع عودة سكان المناطق التي انتهى القتال فيها. وأفاد التلفزيون الرسمي السوري أن من المتوقع أن يعبر يوم السبت نحو 1200 لاجئ الحدود خارج لبنان قبل أن يعودوا إلى ديارهم.

من جانبها ذكرت قناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله نقلا عن المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم عباس قوله "الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات آلاف النازحين من لبنان إلى ديارهم".

وعرض التلفزيون الرسمي السوري وقناة الجديد الخاصة في لبنان لقطات مصورة لحافلات مليئة باللاجئين عند نقطة المرور الحدودية. وهذه هي أحدث مجموعة من اللاجئين العائدين بموجب ترتيب بين البلدين.

ويذكر أن لبنان يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل أكثر من ربع عدد سكانها وقال سياسيون لبنانيون كبار إن الكثير منهم يتعين عليهم العودة إلى وطنهم مع استعادة الرئيس بشار الأسد سيطرته على معظم أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الحالي سافر مسؤول روسي كبير إلى بيروت لمناقشة خطة العودة الجماعية للاجئين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 1,7 مليون لاجئ ينبغي أن يتمكنوا من العودة إلى سوريا في المستقبل القريب.

وتقول الأمم المتحدة إن الظروف المطلوبة لعودة اللاجئين إلى سوريا غير كافية بعد مرور أكثر من سبعة أعوام على بدء الحرب السورية التي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف ونزوح أكثر من نصف عدد سكان سوريا قبل الحرب عن منازلهم.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 28/07/2018

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