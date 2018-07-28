مصر: إحالة أوراق 75 إسلاميا إلى المفتي في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"

قررت محكمة جنايات القاهرة السبت إحالة أوراق 75 إسلاميا من بينهم شخصيات قيادية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي لأخذ موافقته على أحكام الإعدام بحقهم في قضية اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالقاهرة عام 2013 احتجاجا على الإطاحة به على يد الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي.

قررت محكمة جنايات القاهرة السبت إحالة أوراق 75 إسلاميا بينهم شخصيات قيادية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي، إلى المفتي لأخذ موافقته على أحكام الإعدام بحقهم في قضية اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي بالقاهرة عام 2013.

ويحاكم في القضية 713 متهما من أبرزهم المصور الصحافي محمود أبوزيد المعروف بـ "شوكان" والذي تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بإطلاق سراحه منذ توقيفه أثناء قيامه بتصوير فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/أغسطس 2013.

وكان أكثر من 700 شخص قتلوا في القاهرة خلال ساعات أثناء قيام قوات الأمن بفض اعتصامي أنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق العاصمة) والنهضة في الجيزة (غرب) في واحد من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث.

ونظم مؤيدو مرسي الاعتصامين احتجاجا على الإطاحة به في الثالث من تموز/يوليو 2013 على يد الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ووجهت النيابة إلى المقدمين للمحاكمة اتهامات تضم "التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما أدى إلى الإخلال بالسلم والأمن العام" وكذلك "الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم".

وشملت الاتهامات أيضا "مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

ويقضي القانون المصري بأخذ موافقة مفتي الجمهورية قبل إصدار أي حكم بالإعدام إلا أنه إجراء شكلي إذ نادرا ما يعترض المفتي على قرارات المحاكم بإصدار أحكام الأعدام.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 20 شخصا من بينهم متهمون من جماعة الإخوان المسلمين أدينوا بتنفيذ هجمات ضد الجيش والشرطة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/07/2018