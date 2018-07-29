التحالف العربي يعلن تدمير مواقع يستخدمها الحوثيون لإطلاق الصواريخ البالستية

دمر التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد، مواقع يستخدمها الحوثيون لإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة، بحسب بيان نشره التحالف، وفيديو بثته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. وجاءت العملية أضاف التحالف بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة حول قدرات الحوثيين الصاروخية.

أعلن التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية في اليمن اليوم الأحد أنه دمر مواقع يستخدمها الحوثيون لإطلاق صواريخ بالستية على المملكة.

وجاء في بيان للتحالف أنه "دمر مواقع لصواريخ بالستية تابعة للميليشيات الحوثية في (محافظة) صعدة "بشمال اليمن المحاذية للسعودية والتي يسيطر عليها الحوثيون.

وتابع التحالف في بيانه أن "عملية الاستهداف (جاءت)نتيجة لعمليات المراقبة الاستخبارية الدقيقة من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه القدرات التي لا يمكن للمنظمات والجماعات الإرهابية الحصول عليها لتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

ويعيش اليمن منذ2014 على وقع حرب دامية بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، تصاعدت حدتها مع تدخل الرياض على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015دعما للحكومة بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

حساب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية على تويتر فيديو | استهداف موقع منظومة صواريخ باليستية في #صعدة #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/W9bEUEl8Es قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 29 juillet 2018

والأحد، بثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية شريطا مصورا مدته49 ثانية قالت إنه يظهر ضربة التحالف في صعدة. وتعذر التأكد من صحة الشريط لدى مصدر مستقل.

وأعلنت المملكة قبل أسبوع تعليقا مؤقتا لكل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد هجوم صاروخي شنه الحوثيون على ناقلة نقط تابعة لمجموعة "أرامكو."ويربط هذا المضيق البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

ويواظب الحوثيون على إطلاق صواريخ في اتجاه الأراضي السعودية. وفي حين يعلنون أن هذه الصواريخ تصيب أهدافها تؤكد الرياض اعتراضها.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بالصواريخ، تهم تنفيها طهران باستمرار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/07/2018