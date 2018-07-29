أردوغان يعلن عن قمة في اسطنبول بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا لبحث النزاع السوري

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم تنظيم قمة باسطنبول في 7 أيلول/سبتمبر، بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا، لبحث المسائل الإقليمية ويتقدمها الوضع في سوريا، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "حرييت" الأحد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى إلى تنظيم قمة في اسطنبول في السابع من أيلول/سبتمبر بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا لبحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا، كما نقلت عنه صحيفة "حرييت"اليوم الأحد.

وتابع أردوغان "سنتباحث بما بوسعنا القيام به معا في المنطقة"، دون إعطاء تفاصيل حول القمة أو المواضيع التي ستتناولها.

كما أشار الرئيس التركي، الذي تحدث إلى صحافيين أتراك خلال رحلته إلى جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 25 و27 تموز/يوليو الحالي، إلى أن بلاده تواصل الحوار مع روسيا "خارج هذا الإطار الرباعي".

والخميس، أجرى أردوغان محادثات في جوهانسبورغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي دُعي إليها مع قادة آخرين لدول غير أعضاء.

مداخلة مراسل فرانس24 في موسكو

وصرح أردوغان "سنعقد قمة على حدة في اسطنبول في السابع من أيلول/سبتمبر مع روسيا وألمانيا وفرنسا"، بحسب ما نقلت عنه الصحف التركية.

ولم يصدر أي تأكيد على الفور من موسكو أو باريس أو برلين.

ومن المتوقع أن يتصدر النزاع في سوريا المستمر منذ سبع سنوات جدول أعمال هذه القمة، بينما ترعى روسيا وتركيا وإيران محادثات آستانا التي أدت إلى خفض حدة المعارك، لكنها لم تؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس على المسار السياسي.

ومنذ بدأت المفاوضات بشأن سوريا في آستانا مطلع 2017، تركزت في معظمها على محاولات تخفيف حدة المعارك بين قوات الجيش السوري المدعومة من روسيا وإيران، وفصائل المعارضة.

واستقبل الرئيس التركي نظيره الروسي وأيضا نظيره الإيراني حسن روحاني في أنقرة في نيسان/أبريل الماضي.

هذا وقال أردوغان إن الرؤساء الثلاثة سيلتقون قريبا في طهران دون تحديد موعد بحسب صحيفة "حرييت".

كما من المزمع عقد مفاوضات تقنية حول تسوية النزاع في سوريا يومي الاثنين والثلاثاء في سوتشي بروسيا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/07/2018