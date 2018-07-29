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الشرق الأوسط

أردوغان يؤكد تمسك تركيا بموقفها في قضية القس أندرو برانسون رغم تهديدات ترامب

© أ ف ب / أرشيف | القس الأمريكي أندرو برانسون متهم بمساعدة جماعة غولن في محاولة الانقلاب العسكري في 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن بلاده لن تتراجع عن موقفها في قضية القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لديها لاتهامه بمساعدة جماعة عبد الله غولن التي تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2016، رغم تهديدات دونالد ترامب بفرض عقوبات على شريكه.

نقلت وسائل إعلام تركية منها محطة خبر ترك التلفزيونية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله الأحد إن تركيا لن تتراجع عن موقفها بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تفرج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تحتجزه.

وقال أردوغان بحسب ما نقل عنه: "لن نأخذ خطوة للوراء عندما نواجه العقوبات... عليهم ألا ينسوا أنهم سيخسرون شريكا مخلصا".

ووضع القس أندرو برانسون، الذي عمل في تركيا لأكثر من 20 عاما، رهن الإقامة الجبرية بعد أن احتجز 21 شهرا في أحد السجون التركية. وقد وجه له القضاء التركي اتهامات بمساعدة جماعة عبد الله غولن التي تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2016، مواجها بذلك عقوبة السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حالة إدانته.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن (وزير الخارجية) مايك بومبيو ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بحثا السبت قضية برانسون.    

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 29/07/2018

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