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الشرق الأوسط

الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي صفعت جنديين إسرائيليين في نهاية 2017

© أ ف ب | عهد التميمي خلال محاكمتها في الضفة الغربية المحتلة في 13 شباط/فبراير 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2018

أفرجت السلطات الإسرائيلية صباح الأحد عن الفتاة والناشطة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة ثمانية أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 في باحة منزلها في بلدة النبي صالح الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما.

أعلن متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية اساف ليبراتي أن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما)، والتي أوقفت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 لصفعها جنديين إسرائيليين في واقعة تم تسجيلها بواسطة كاميرا فيديو وحولتها إلى رمز للمقاومة عند الفلسطينيين، قد غادرت السجن الأحد بعد قضائها عقوبة بالسجن مدة ثمانية أشهر.

وقال المتحدث إن التميمي (17 عاما) ووالدتها التي سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة قد تم نقلهما من قبل السلطات الإسرائيلية من سجن داخل إسرائيل إلى حاجز يؤدي إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تعيشان.

باسم التميمي والد عهد التميم في حديث لفرانس 24

من هي عهد التميمي أيقونة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟

وظهرت عهد في التسجيل مع ابنة عمها نور التميمي تقتربان من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار صغير في باحة منزلها في بلدة النبي صالح الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما، فطلبتا من الجنديين مغادرة المكان وقامتا بركلهما وصفعهما.

وكانت عهد، التي تنتمي إلى أسرة معروفة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتصدت لجنود إسرائيليين في حوادث سابقة، لدى اعتقالها في الـ 16 من العمر. وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر في 21 آذار/مارس بعد أن وافقت على "الإقرار بالذنب" وأمضت عيد ميلادها الـ 17 في السجن.

وقد رُسمت هذا الأسبوع لوحة جدارية تمثلها على الجدار الفاصل مع إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/07/2018

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