مراسلة فرانس24: الإفراج عن التميمي يسلط الضوء على اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل

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اليابان: إعصار قوي يقترب من غرب البلاد والسلطات تجلي آلاف السكان
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نهاية الإنترنت..بعد 15 عاما فقط بسبب الاحتباس الحراري!
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دفعة جديدة من مئات اللاجئين السوريين يعودون من لبنان إلى بلادهم
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مصر: إحالة أوراق 75 إسلاميا إلى المفتي في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"
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العراق: مسؤولون بمفوضية الانتخابات يحالون للمحاكمة بتهم الفساد
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إخلاء آلاف المنازل بسبب حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنيا
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أردوغان يؤكد تمسك تركيا بموقفها في قضية القس أندرو برانسون رغم تهديدات ترامب
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إيران: نحو رفع الإقامة الجبرية عن المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي
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مالي: انتخابات رئاسية الأحد والأمن أهم رهاناتها
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كمبوديا: انتخابات مرتقبة وسط حملة شعواء ضد المعارضة
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العراق: حيدر العبادي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات
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الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي صفعت جنديين إسرائيليين في نهاية 2017
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