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الشرق الأوسط

مراسلة فرانس24: الإفراج عن التميمي يسلط الضوء على اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل

© صورة ملتقطة من التلفزيون

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/07/2018

قالت مراسلة فرانس 24 في رام الله منى العمري إن الإفراج عن الفتاة والناشطة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما) بعد قضائها عقوبة بالسجن لمدة ثمانية أشهر، يسلط الضوء على اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وكذلك النساء الفلسطينيات، في السجون الإسرائيلية.

 

 

نشرت في : 29/07/2018

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