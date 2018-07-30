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الشرق الأوسط

جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في سوتشي بمشاركة رمزية للمعارضة

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو علا غرة

آخر تحديث : 30/07/2018

تعقد في منتجع سوتشي جنوبي روسيا الاثنين جولة جديدة من المحادثات حول سوريا، برعاية موسكو وأنقرة وطهران، وسط غياب ممثلين عن الولايات المتحدة ومشاركة رمزية من المعارضة السورية بشقيها المسلح والسياسي، وحضور المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ودور رقابي من الأردن.

نشرت في : 30/07/2018

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