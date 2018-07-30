جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في سوتشي بمشاركة رمزية للمعارضة

الرئيس المصري يحث الرأي العام الإسرائيلي على استغلال "فرصة عظيمة للسلام" للمزيد

البريطاني غيرانت توماس يفوز بسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية للمزيد

الجيش الإسرائيلي يعترض سفينة نرويجية تقل ناشطين مناهضين لحصار غزة للمزيد

أردوغان يعلن عن قمة في إسطنبول بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا لبحث النزاع السوري للمزيد

زيمبابوي: إرث ملطخ بالدماء للمزيد

فرنسا: إيداع مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية قضية بينالا للمزيد

الهند: سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام غالبيتهم من المسلمين للمزيد

فرنسا: نقابات تقترح توظيف المهاجرين غير الشرعيين لمواجهة أزمة نقص عمال المطاعم في فصل الصيف! للمزيد

مالي: مشاركة ضعيفة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط خروقات أمنية للمزيد

العاهل المغربي يدعو من الحسيمة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية في الذكرى 19 لاعتلائه العرش للمزيد

شابة فرنسية تنشر فيديو يظهر رجلا يصفعها بعد أن تحرش بها جنسيا للمزيد