جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في سوتشي بمشاركة رمزية للمعارضة

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الرئيس المصري يحث الرأي العام الإسرائيلي على استغلال "فرصة عظيمة للسلام"
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البريطاني غيرانت توماس يفوز بسباق فرنسا الدولي للدراجات الهوائية
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الجيش الإسرائيلي يعترض سفينة نرويجية تقل ناشطين مناهضين لحصار غزة
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أردوغان يعلن عن قمة في إسطنبول بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا لبحث النزاع السوري
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زيمبابوي: إرث ملطخ بالدماء
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فرنسا: إيداع مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية قضية بينالا
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الهند: سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام غالبيتهم من المسلمين
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فرنسا: نقابات تقترح توظيف المهاجرين غير الشرعيين لمواجهة أزمة نقص عمال المطاعم في فصل الصيف!
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مالي: مشاركة ضعيفة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط خروقات أمنية
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العاهل المغربي يدعو من الحسيمة إلى إصلاح البرامج الاجتماعية في الذكرى 19 لاعتلائه العرش
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شابة فرنسية تنشر فيديو يظهر رجلا يصفعها بعد أن تحرش بها جنسيا
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جزر القمر: استفتاء على تعديل دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس بتمديد ولايته
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