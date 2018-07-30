الرئيس المصري غاضب من وسم #ارحل_يا_سيسي والمغردون يردون #ازعل_يا_سيسي

عاود وسم #ارحل_يا_سيسي انتشاره وتصدره تريند على موقع تويتر باللغة العربية بعد أكثر من شهر على ظهوره لأول مرة. وجاء هذا الصعود المفاجئ بعد أن أبدى الرئيس المصري السبت غضبه من هذا الوسم الذي يكافئ، على حد قوله، الحسنة بالسيئة ويتنكر لإنجازاته في إخراج المصريين من حالة العوز.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت عن غضبه من تواصل استخدام وسم (هاشتاغ) #ارحل_يا_سيسي على منصة تويتر للتدوينات والتغريدات القصيرة. وقال السيسي في المؤتمر الوطني السادس للشباب الذي عقد في جامعة القاهرة يوم 28 يوليو/تموز الجاري "عندما أريد أن أخرجكم (المصريين) من العوز وأجعل منكم أمة ذات شأن ... تنشرون وسم #ارحل_يا_سيسي (على تويتر) !! ... في هذه الحالة هل يحق لي الزعل (الاستياء) أم لا؟ بالطبع أنا زعلان (مستاء)".

تعليق السيسي على وسم "ارحل يا سيسي" - فيديو من حساب Extranews

واعتبر السيسي الأمر نكرانا للجميل من قبل الشعب المصري، وهو الذي – أي الرئيس – "يريد أن يخرجه من حالة العوز التي تجتاحه على كل المستويات، الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري. وهو يبذل كل ما في جهده ليجعل من حياة الشعب المصري أكثر سهولة ويسرا عبر المشاريع العملاقة التي يطلقها بين الحين والآخر".

وكان هذا الوسم قد ظهر للمرة الأولى منذ أكثر من شهر وتصدر وسوم موقع تويتر باللغة العربية لمدة أسبوع تقريبا، وها هو يعاود الصعود مجددا هذا الأسبوع بعد أن جاء على ذكره الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب. وبلغ عدد التغريدات التي تحمل هذا الوسم أمس الأحد فقط أكثر من 90 ألف تغريدة ما يجعله واحدا من أكثر الوسوم شيوعا على تويتر باللغة العربية.

وحسب الإحصاءات التي أجريت عليه فإن معظم التغريدات أتت من مصر والجزء الآخر جاء من بلاد تعيش فيها جاليات مصرية مهاجرة مثل أستراليا وإيطاليا وإنكلترا والولايات المتحدة.

هاشتاج #ارحل_ياسيسي يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر.. والمرتبة الثانية عالميًا بحوالي ٩٠ ألف تغريدة... بعد تصريح السيسي بحزنه من هذا الوسم..

ونشطاء يطلقون هاشتاج #ازعل_ياسيسي ..



محبة جارفة يتمتع بها الأخ الشاويش عبفتاح pic.twitter.com/ADbKvnl7on Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) July 28, 2018

وهو عدد كبير من التغريدات في بلد يبلغ فيه عدد المستخدمين المصريين لموقع تويتر أكثر من مليون مستخدم، ووصلت فيه شعبية هذا الوسم إلى نحو 60 بالمئة مقارنة بمئات الوسوم التي تنشر كل يوم.

وبرر كثير من مستخدمي تويتر الانتشار الكبير لهذا الوسم بأنه جاء بناء على رغبة الرئيس السيسي نفسه والذي صرح مقسما بالله العام 2017 بأنه سيغادر منصبه إذا طلب المصريون منه هذا.

* السيسي في 2017: قسما بالله العظيم لو المصريين مش عايزين ما أقعد فيها ثانية..



* السيسي في 2018: لما حبيت أخرجكم من حالة «العوز» تعملوا هاشتاج #ارحل_ياسيسي ؟؟؟ .. أزعل ولّا مزعلش؟

😂😂😂 pic.twitter.com/t1RpbsWKPo نحو الحرية (@hureyaksa) July 29, 2018

وتوالت ردود الأفعال من قبل مستخدمي تويتر المصريين على تصريحات السيسي بين مؤيد ومعارض، ودارت رحى معركة وسوم على موقع تويتر، فظهر وسم #حقك_علينا_يا_سيسي الذي يطلب الصفح والغفران من الرئيس ويشيد بإنجازاته من أجل مصر. لكن الوسم لم يلق انتشارا وتجاوبا كبيرا بين المغردين حيث لم يستطع تحقيق أي قدر من الشعبية على تويتر تضعه في مصاف الوسوم الرئيسية.

بينما حقق وسم #ازعل_يا_سيسي درجة أعلى من الشعبية محرزا 10 بالمئة على مقياس شعبية تويتر باللغة العربية. كما استخدمه عدد كبير من المعارضين لسياسة الرئيس المصري ومنهم الفنان المعروف خالد أبو النجا.

وكان من أهم أسباب ظهور هذه الوسوم هي موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة التي تجتاح البلاد ورفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء والمحروقات التي زادت بنسبة 50 بالمئة، وكذلك انهيار العملة المصرية الجنيه المتواصل أمام الدولار واليورو منذ نهاية العام 2016.

#ارحل_ياسيسي الناس قرفانه وزعلانه من غلاء الأسعار والكبت اللي عايشين فيه وماصدقوا يلاقوا حاجه يفشوا غلهم فيها مالقوش غير هاش تاج #ارحل_ياسيسي #ازعل_يا_سيسي خالد سويده (@KhaledSwida) July 28, 2018

#ارحل_يا_كيكي

#ارحل_يا_كيكي، وسم ثالث دخل "معركة" المغردين لانتقاد سياسات الرئيس السيسي وحكومته،إثر منع التظاهرات في مصر منذ نوفمبر العام 2013 (يُلزم القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن". وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع). وعرف الوسم انتشارا كبيرا وسط معارضي الرئيس المصري ويظهر فيه تلاعب بالكلمات وتحوير اسم "سيسي" إلى "كيكي".

ووجد مطلقو هذا الوسم مبتغاهم في أحد تصريحات الرئيس السيسي التي تهكم فيها من رقصة "كيكي" التي تجتاح المنطقة العربية ويمارسها عدد كبير من الشباب والمشاهير بجوار سياراتهم. وأثناء ضحك الرئيس المصري وسخريته من هذه الرقصة طلب بشكل عفوي من وزير البترول زيادة أسعار المحروقات مجددا كرد على الاستخدام السيء للسيارات في هذه الرقصة.

تعليق السيسي على رقصة كيكي - فيديو من حساب Ryan Gamal Zee

وهو الأمر الذي أغضب كثيرا من المغردين، نظرا للتأثير الكبير لأسعار المحروقات على كافة مناحي الحياة اليومية لكثير من المصريين.

وبعدين بقا في كيكي الي متصدر تويتر في مصر بقاله يومين ده #ارحل_يا_كيكي Hossam Nasser UWK ♥️⁩⁦🇦🇹⁩🏹 (@Hossam20Naser) July 23, 2018

فرانس24

نشرت في : 30/07/2018