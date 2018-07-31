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الشرق الأوسط

اليمن: البرنامج الأممي للأغذية يحذر من أكبر أزمة جوع يشهدها العالم

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو نسيم بن معمر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/07/2018

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر صور وزعها عن الوضع الإنساني والميداني في مدينتي صعدة والحديدة، من أن الدمار والحصار والنزاع العسكري الذي يشهده اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات سيتسبب بأكبر أزمة جوع يشهدها العالم حاليا.

نشرت في : 31/07/2018

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