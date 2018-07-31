اليمن: البرنامج الأممي للأغذية يحذر من أكبر أزمة جوع يشهدها العالم

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لا إمكانية لإجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران إلا من خلال صدمة عسكرية
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فيديو: ترامب ورئيس وزراء إيطاليا.. نقاط الاتفاق بين زعيمين تتسم مواقفهما بالشعبوية
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البرلمان الفرنسي يقر قانون منع الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والتكميلية
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تقرير للأمم المتحدة يكشف عن أدلة جديدة على تسليح إيران للحوثيين في اليمن
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علياء المنشاري.. أول قائدة طائرات بتونس
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المنتخب التونسي.. فوزي البنزرتي يعود لقيادة نسور قرطاج
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بدء محاكمة المدير السابق للحملة الانتخابية لترامب ضمن التحقيق في التدخل الروسي
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شاعرة من عرب إسرائيل تعاقب بخمس سنوات سجن بسبب قصائد "إرهابية"
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سفينة إيطالية تعيد مهاجرين إلى ليبيا لأول مرة منذ 2009
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طهران ترد على ترامب: لا مفاوضات قبل العودة إلى الاتفاق النووي
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نيابة باريس تفتح تحقيقا جديدا بشأن احتمال تورط بينالا في أعمال عنف أخرى
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تركيا ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس برانسون وتهدد بالرد على عقوبات أمريكية مفترضة
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