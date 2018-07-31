شاعرة من عرب إسرائيل تعاقب بخمس سنوات سجن بسبب قصائد "إرهابية"

حكم القضاء الإسرائيلي بالسجن خمس سنوات على شاعرة من عرب إسرائيل على خلفية نشرها قصائد رأت فيها المحكمة دعما لمنظمة "إرهابية".

أصدرت محكمة إسرائيلية الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات على شاعرة من عرب إسرائيل بتهمة التحريض على العنف ودعم منظمة "إرهابية" في قصائد نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

وذكرت لائحة الاتهام أن دارين طاطور نشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، مع اندلاع موجة من العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل، مقطع فيديو تقرأ فيه قصيدتها بعنوان "قاوم يا شعبي قاومهم" مصحوبة بصور اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وجاء في القصيدة "لن أرضى بالحل السلمي، لن أُنزل أبداً علم بلادي، حتى أُنزلهم من وطني، أركعهم لزماني الآتي، قاوم يا شعبي قاومهم".

كتاب عالميون : "نحن نستخدم كلماتنا للتحدي السلمي للظلم"

ودانت محكمة الناصرة طاطور بدعم حركة الجهاد الإسلامي. وأفاد أشخاص حضروا المحاكمة أن طاطور تلت بيانا للجهاد الإسلامي يدعو إلى "مواصلة الانتفاضة في كل زاوية من الضفة الغربية المحتلة".

وحكم عليها بالسجن الفعلي خمسة أشهر، وبستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ ومن المفترض أن تبدأ بتنفيذ عقوبتها في الثامن من آب/أغسطس. وأعلن محاميها غابي لاسكي نيته استئناف الحكم.

وأوقفت دارين طاطور وهي من قرية قرب الناصرة، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ووجهت إليها التهمة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، قبل أن يتم الإفراج عنها بانتظار محاكمتها.

ودافعت مجموعة من الكتاب العالميين في أيار/مايو عن طاطور معتبرة في أن "إدانة دارين طاطور سببها ما يقوم به الكتّاب كل يوم، نحن نستخدم كلماتنا للتحدي السلمي للظلم".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/07/2018