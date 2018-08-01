السعودية: هل سحب الملك سلمان ملف القضية الفلسطينية من نجله وولي عهده؟

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طهران ترد على ترامب: لا مفاوضات قبل العودة إلى الاتفاق النووي
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نيابة باريس تفتح تحقيقا جديدا بشأن احتمال تورط بينالا في أعمال عنف أخرى
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تركيا ترفض رفع الإقامة الجبرية عن القس برانسون وتهدد بالرد على عقوبات أمريكية مفترضة
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أفغانستان: مقتل وإصابة العشرات في هجوم على مقر "هيئة اللاجئين والعائدين" بجلال آباد
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اليمن: البرنامج الأممي للأغذية يحذر من أكبر أزمة جوع يشهدها العالم
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سوريا: معارك عنيفة بدرعا وإجلاء آخر دفعة من المقاتلين المعارضين من القنيطرة
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أزمة سيولة أم عصابات تهريب وراء نقص الأدوية في تونس؟
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ريبورتاج.. جرائم العنف في الشوارع تودي بحياة شخص كل ثلاثة أيام في لندن
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قضية بينالا: الجمعية العامة الفرنسية ترفض مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة
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اليمن: الحوثيون يعلنون وقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين
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المريخ في أقرب مسافة من الأرض للمرة الأولى منذ العام 2003
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فيروز "فوق التصنيف" والمغربي فرنش مونتانا يتصدر قائمة فوربس للنجوم العرب الأحياء
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