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الشرق الأوسط

السعودية: هل سحب الملك سلمان ملف القضية الفلسطينية من نجله وولي عهده؟

© أ ف ب (أرشيف) | صورة مركبة، الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله وولي عهد الأمير محمد بن سلمان

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/08/2018

في تحول لافت للموقف السعودي من القضية الفلسطينية وما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، قال الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة لن تقبل بأي خطة سلام تخفق في معالجة وضع الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشرقية وحق العودة، بحسب تقرير لموقع "آيريش تايمز" الإخباري. فهل سحب العاهل السعودي صلاحيات متابعة الملف الفلسطيني، من ولي عهده ونجله الأمير محمد بن سلمان؟

نشرت في : 01/08/2018

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