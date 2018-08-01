اليمن: الحوثيون يعلنون وقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين

أعلن الحوثيون الثلاثاء، وقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين، في بادرة لدعم جهود السلام في اليمن، وذلك اعتبارا من منتصف ليل 31 يوليو/تموز. وأوضح محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في بيان أن وقف العمليات العسكرية البحرية قابل للتمديد "ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل التحالف" الذي تقوده السعودية. وكانت الرياض أعلنت الخميس عن تعليق شاحنات النفط عبر مضيق باب المندب، إثر تعرض ناقلتي نفط سعوديتين لهجوم شنه الحوثيون.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية الثلاثاء أنها ستوقف الهجمات من جانب واحد في البحر الأحمر لأسبوعين من أجل دعم جهود السلام، وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في بيان إن إيقاف العمليات العسكرية البحرية سيكون "لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف".

وقال القيادي الحوثي إن مبادرة الحركة تهدف إلى دعم مساعي إيجاد حل سياسي للصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل.

وقالت وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون في بيان في وقت لاحق إن الحركة ستوقف العمليات البحرية لأسبوعين بدءا من "الساعة الثانية عشر مساء 31 يوليو".

ونقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون عن مسؤول بوزارة الدفاع ترحيبه "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

ويقوم مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث بزيارات مكوكية بين الأطراف المتحاربة لتفادي هجوم من التحالف على مدينة الحديدة تخشى الأمم المتحدة أن يفجر مجاعة.

كانت السعودية قالت يوم الخميس إنها تعلق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعد أن هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين إلى أن يصبح المجرى المائي آمنا. ولحقت أضرار بسيطة بإحدى الناقلتين.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 01/08/2018