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كوريا الشمالية تعيد رفات جنود أمريكيين بعد 65 عاما على انتهاء النزاع بين البلدين
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إسرائيل تهدد إيران!!
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فرنسا: نزاع نقابي يتسبب في إغلاق برج إيفل في غمرة الموسم السياحي
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تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية قضية القس برانسون
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تحقيق أمريكي حول اتهام شركات أدوية بممارسة نشاطات مرتبطة بالفساد في العراق
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إسرائيل تهدد طهران بتحالف عسكري دولي في حال إغلاق باب المندب
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إقرار نهائي لمشروع مناهضة العنف الجنسي في البرلمان الفرنسي
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زيمبابوي: إغلاق متاجر في العاصمة هراري ودعوات للهدوء غداة مقتل ثلاثة متظاهرين
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ريبورتاج - ليبيا: مركز إيواء مهاجرين ينظم رحلة ترفيهية لنزلائه بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم
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المكسيكي أغيري مدربا جديدا لمنتخب الفراعنة لأربع سنوات مقابل 120 ألف دولار شهريا
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أفغانستان: تصفية ثلاثة موظفين من شركة "سوديكسو" الفرنسية بعيد خطفهم بكابول
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وزير الخارجية الفرنسي يتفقد مشروع "الواحة" الداعم للاجئات السوريات في مخيم الأزرق بالأردن
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