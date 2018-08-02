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الشرق الأوسط

اليمن: عشرون قتيلا على الأقل في غارات جوية على مدينة الحديدة

© أ ف ب / أرشيف

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/08/2018

قتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الخميس، في غارتين استهدفتا سوق السمك وأمام مستشفى الصورة، بمدينة الحديدة غرب اليمن. ولم يرد تعليق فوري من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية حول تلك العملية.

أفاد شهود عيان وأطباء بمدينة الحديدة اليمنية الخميس بمقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في غارة جوية أمام مستشفى الصورة، وفي قصف استهدف سوق السمك بالمدينة الواقعة غرب اليمن.

وقال أطباء من المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون إن "عدد القتلى بلغ عشرين قتيلا في الهجومين". وقالت مصادر طبية أخرى إن 60 جريحا نقلوا إلى مستشفيات هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية. وأكد شهود وقوع الغارة والقصف.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/08/2018

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