تجدد المظاهرات قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل

شارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في تجدد مظاهرات "مسيرة العودة" قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المظاهرة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات مساء الجمعة قرب الحدود شرق مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة في بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية "استشهد أحمد يحي عطا الله ياغي (25 عاما) برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي (قرب السياج الحدودي) شرق مدينة غزة".

وقال القدرة في بيان لاحق إن الحصيلة هي "شهيد و220 إصابة مختلفة بينها 90 بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفعاليات السلمية في الجمعة التاسعة عشرة من مسيرة العودة وكسر الحصار في المناطق الشرقية (الحدودية) لقطاع غزة".

وأوضح أن 90 جريحا نقلوا إلى مستشفيات القطاع المختلفة لتلقي العلاج ومن بينهم عدة إصابات في حالة خطرة، فيما عولج الباقون ميدانيا.

وشارك ألاف الفلسطينيين في احتجاجات "مسيرات العودة" بعد ظهر الجمعة، ومن بينهم رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة من الخارج الذين وصلوا مساء الخميس إلي قطاع غزة.

وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي والمقيم في قطر في كلمة أمام ألاف المتظاهرين شرق مدينة غزة إن "مسيرات العودة ستسمر حتى كسر الحصار" الإسرائيلي المفروض منذ 2006.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/08/2018