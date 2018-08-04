إيران: مئات المتظاهرين يهاجمون حوزة دينية قرب طهران

هاجم نحو 500 متظاهر ليل الجمعة السبت حوزة دينية في منطقة كرج قرب العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء "فارس". وأوضح مدير الحوزة أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام" قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم واعتقال بعضهم. وكانت تظاهرات متفرقة خرجت مساء الخميس في عدة مدن إيرانية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط ترقب لعودة العقوبات الأمريكية الاثنين المقبل.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" السبت أن متظاهرين قاموا ليل الجمعة السبت بمهاجمة حوزة دينية في منطقة كرج قرب العاصمة طهران، وحاولوا كسر أبوابها وإحراق أشياء بها.

وقال حجة الإسلام هيندياني مدير الحوزة الواقعة في مدينة اجتهاد إن "نحو 500 متظاهر هاجموا المدرسة حوالى الساعة 21,00 (الجمعة) محاولين كسر أبوابها وإحراق أشياء".

وأضاف أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام"، موضحا أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم.

ويحظر على وسائل الإعلام الأجنبية تغطية التظاهرات "غير المرخصة".

تظاهرات متفرقة في عدة مدن

وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.

وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها، تظاهرات الخميس في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران.

يأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون عودة العقوبات الأمريكية الاثنين إذ تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار الذي أضعفه أساسا الفساد وسوء الإدارة.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية، إذ خسرت عملتها الوطنية ثلثي قيمتها منذ بداية العام الجاري. كما تستعد العديد من الشركات الأجنبية، مثل مجموعات رينو وبيجو وتوتال الفرنسية، لمغادرة البلاد، بينما تحاول شركات أخرى أصغر حجما من الاستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الاتفاق النووي بعد أن انسحبت منه واشنطن في أيار/مايو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/08/2018