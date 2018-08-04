البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة ترفع العلم السويدي كانت متجهة لكسر الحصار على غزة

في الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، اعترضت البحرية الإسرائيلية السبت سفينة تقل ناشطين وترفع العلم السويدي، قبل وصولها إلى غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عقد من الزمن. وأفادت مراسلة فرانس 24 في غزة أن القوات الإسرائيلية اقتادت السفينة إلى ميناء أشدود، واعتقل 12 متضامن من خمس جنسيات مختلفة كانوا على متنها، مشيرة إلى أنها كانت تحمل كميات رمزية من المساعدات الطبية.

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن القوات البحرية اعترضت سفينة ناشطين ترفع العلم السويدي كانت متجهة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو عقد من الزمن، وذلك في الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع.

وأفادت مراسلة فرانس 24 في قطاع غزة مها أبو الكاس أن السفينة كان على متنها 12 متضامن من خمس دول مختلفة، وكانت تحمل كميات رمزية من المساعدات الطبية.

وأضافت أبو الكاس أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة على بعد نحو 40 ميل بحري من قطاع غزة، واقتادتها إلى ميناء أشدود، واعتقلت من فيها.

وقال الجيش في بيان إن السفينة التي تحمل اسم "فريدوم فور غزة" (الحرية لغزة) وتقل 12 شخصا، "كانت تخضع للمراقبة وتم اعتراضها بموجب القانون الدولي"، قبل أن تنقل إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وأضاف أن السفينة "انتهكت الحصار البحري القانوني على قطاع غزة"، موضحا أنه تم اقتياد ركّابها لاستجوابهم.

وكانت البحرية الإسرائيلية أعلنت أنها اعترضت الأحد سفينة "العودة" التي ترفع علم النرويج وتقل 22 شخصا.

وشنت إسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2008، وتقول إن الحصار ضروري لمنع الناشطين الفلسطينيين من التزود بالسلاح أو بمعدات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/08/2018