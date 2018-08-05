السعودية تدخل موسوعة غينيس بمشاركة آلاف المبرمجين من العالم في "هاكاثون الحج"

دخلت السعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر عدد من المشاركين في "هاكاثون" مسابقة البرمجة العالمية المرموقة، والتي خصصت هذ العام لموسم الحج. وانضم نحو ثلاثة آلاف مبرمج من كافة دول العالم للفعالية التي أفضت لابتكار حلول تكنولوجية متقدمة لتجاوز عوائق عادة ما يشهدها موسم الحج.

اجتمع مبرمجون من أنحاء العالم في السعودية هذا الأسبوع للعمل على ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة للعوائق التي عادة ما يشهدها موسم الحج، ضمن مسابقة برمجة ماراتونية، "هاكاثون الحج"، نظمت بالتزامن مع بدء توافد الحجاج إلى المملكة.

وتنافس آلاف المبرمجين المتخصصين والطلاب لساعات طويلة في قاعة في مدينة جدة الساحلية غرب المملكة، ضمن فاعليات أول "هاكاثون"سعودي، قبل نحو أسبوعين من بدء موسم الحج التي يتوقع أن يشارك فيها أكثر من مليوني شخص.

القناة الرسمية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني على يوتيوب

و"هاكاثون"عادة ما يكون عبارة عن تجمع للمبرمجين لتصميم برامج جديدة أو مناقشة مسائل تتعلق بالبرمجة.

ومع مشاركة نحو ثلاثة آلاف مبرمج لم يغادروا قاعة المسابقة طوال مدتها، قال المنظمون إن السعودية نجحت في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أكبر عدد من المشاركين في "هاكاثون".

ولطالما مثل موسم الحج تحديا لوجستيا ضخما للسلطات السعودية، وسبق أن شهد حوادث مميتة في السنوات الماضية.

ومن هذا المنطلق، انكب المبرمجون في جدة طوال36 ساعة ومن دون توقف على حل معضلة رئيسية من خلال توظيف التكنولوجيا :كيفية تفادي حوادث مميتة في المستقبل؟

القناة الرسمية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني على يوتيوب

وعملت مجموعة مؤلفة من خمس شابات منقبات من السعودية واليمن وإريتريا على تصميم تطبيق يتيح للمسعفين سرعة الوصول إلى الأشخاص الذي يحتاجون إلى مساعدة طبية عبر استخدام تكنولوجيا التعقب الجغرافي.وتقوم فكرة التطبيق على إعطاء الأولوية للحجاج الذين يحتاجون لمساعدة طبية أكثر من الآخرين.

وقام أربعة طلاب ببرمجة تطبيق هو عبارة عن "مقود افتراضي"يساعد حامله على تحديد موقع أقربائه المفقودين، مستعينا بسوار يعمل بتقنية "بلوتوث". كما صمم أربعة سعوديون جهاز استشعار ينذر عمال النظافة عندما تمتلئ أكياس النفايات.

واستخدمت نساء سعوديات رموز برمجة وحلولا حسابية متقدمة من أجل تصميم تطبيق يساعد الحجاج الذين لا يتحدثون اللغة العربية على ترجمة التعليمات إلى عدد من اللغات من دون الحاجة إلى وجود شبكة الإنترنت.

وقد تم توزيع جوائز على المشاركين الفائزين بلغت قيمتها نحو مليوني ريال سعودي (حوالي533 ألف دولار).

الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني على تويتر هنا Turjuman

التطبيق السعودي الفائز بالمركز الأول وجائزة قدرها مليون ريال سعودي#نهائي_هاكاثون_الحج #هاكاثون_الحج pic.twitter.com/yxdHDTiEj5 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) 3 août 2018

وصرحت نوف الراكان المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني الذي نظم الفاعلية "هدفنا تطوير تجربة الحجاج من كل أنحاء العالم". وتابعت "هذا (التجمع) يغني تجربتهم ويمنحنا الكثير من الأفكار والحلول التي يمكن أن نعتمدها ونستثمر فيها".

ويقول كريتسيان أولريشسان الباحث في معهد "بيكر "الأمريكي إن "السلطات السعودية تواقة لتفادي حوادث الماضي التي قد تؤثر سلبا، لو تكررت، على فكرة ترسيخ مفهوم الحداثة المرتبط بولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

ومن خلال "رؤية 2030" التي طرحها، يسعى الأمير الشاب محمد بن سلمان إلى وقف ارتهان الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية، للنفط عبر تنويع مصادره وبينها تعزيز السياحة الدينية عبر استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج و30 مليون معتمر على مدى العام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/08/2018