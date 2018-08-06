إصابات في حادث انفجار سيارة بالقاهرة

ذكرت مصادر طبية من وزارة الصحة المصرية الاثنين أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار سيارة بمنطقة الدقي القريبة من وسط العاصمة القاهرة. ولم تحدد بعد أسباب الانفجار الذي وقع بعد حادث تصادم، وإن كانت مصادر أمنية رجحت وقوع خلل في بطارية السيارة أدى إلى الانفجار.

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي بالقرب من وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين. بعد حادث تصادم وإن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولكن مصدرين أمنيين قالا إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن حدوث خلل في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة للصحافيين إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين تلقوا العلاج من إصابات طفيفة في الموقع. وسمع شاهد من وكالة الأنباء "رويترز" دوي انفجار قوي ورأي آخرون الدخان يتصاعد من منطقة الدقي الواقعة في محافظة الجيزة غرب القاهرة.

وقال المصدران الأمنيان إن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها. وقال ضابط بالدفاع المدني في الموقع إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا.



فرانس24/ رويترز

نشرت في : 06/08/2018