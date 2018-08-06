الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

الجزائر: أويحيى يلتقي غول من أجل مساندة العهدة الخامسة

للمزيد

محاور

محاور مع نادر الحمامي: "الحالة الدينية" و"الحريات الفردية" في تونس

للمزيد

مراسلون

سوبر ماما جامبو: صوت غينيا بيساو

للمزيد

ضيف ومسيرة

قيصر الأغنية العربية.. المطرب والملحن العراقي كاظم الساهر

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريو الشتات يودعون الفنانة مي سكاف

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الريال الإيراني يفقد أكثر من نصف قيمته والبرلمان يطلب استجواب روحاني

للمزيد

هي الحدث

من تصميم الديكور إلى الفضاء.. تجارب مميزة لسيدات أمريكيات

للمزيد

ريبورتاج

نهر ريو غراندي الأمريكي يتحول إلى شبه صحراء!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. أكثر من 90 جمعية وشخصية عامة تطلق ميثاق جديد للحريات الفردية والمساواة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إصابات في حادث انفجار سيارة بالقاهرة

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/08/2018

ذكرت مصادر طبية من وزارة الصحة المصرية الاثنين أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح في انفجار سيارة بمنطقة الدقي القريبة من وسط العاصمة القاهرة. ولم تحدد بعد أسباب الانفجار الذي وقع بعد حادث تصادم، وإن كانت مصادر أمنية رجحت وقوع خلل في بطارية السيارة أدى إلى الانفجار.

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي بالقرب من وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين. بعد حادث تصادم وإن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار ولكن مصدرين أمنيين قالا إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن حدوث خلل في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة للصحافيين إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وأبلغ مسؤول آخر بالوزارة محطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين تلقوا العلاج من إصابات طفيفة في الموقع. وسمع شاهد من وكالة الأنباء "رويترز" دوي انفجار قوي ورأي آخرون الدخان يتصاعد من منطقة الدقي الواقعة في محافظة الجيزة غرب القاهرة.

وقال المصدران الأمنيان إن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها. وقال ضابط بالدفاع المدني في الموقع إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا.
 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 06/08/2018

  • مصر

    مصر: الحكم بالسجن ثمانية أعوام على لبنانية لإدانتها "بإهانة الشعب المصري"

    للمزيد

  • فرنسا - مصر

    منظمات غير حكومية تتهم باريس بدعم نظام السيسي و"المشاركة في سحق الشعب المصري"

    للمزيد

  • مصر

    النيابة العامة المصرية تأمر بحبس أربعة أمناء شرطة للتحقيق في وفاة أحد الموقوفين

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي