كندا ترد على السعودية: "ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية"

في إشارة واضحة إلى الأزمة مع السعودية، قالت وزيرة الخارجية الكندية الاثنين إن بلادها "ستدافع على الدوام عن الحقوق الإنسانية"، مؤكدة بأن "حقوق النساء هي حقوق إنسانية". وهذا غداة قرار الرياض طرد السفير الكندي لديها وتجميد التعاملات التجارية ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا إلى المملكة بشأن حقوق الإنسان.

أكدت كندا الاثنين تمسكها بحقوق الإنسان في خضم أزمة دبلوماسية مع السعودية حول الموضوع، إذ قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الاثنين إن بلادها "ستدافع على الدوام عن الحقوق الإنسانية"، وهذا بعد ساعات قليلة من قرار الرياض طرد السفير الكندي بعد اتهام أوتاوا بـ"التدخل في الشؤون الداخلية" للمملكة.

وقالت الوزيرة الكندية خلال افتتاح مؤتمر حول المساواة بين الجنسين في فانكوفر، في إشارة واضحة إلى الأزمة مع الرياض، "لتكن الأمور واضحة للجميع هنا وللكنديين الذين يتابعوننا في كندا وبقية العالم: ستدافع كندا على الدوام عن الحقوق الإنسانية أكان في كندا أم في بقية أنحاء العالم".

وأكدت أن "حقوق النساء هي حقوق إنسانية"، بعدما انتقدت الأسبوع الفائت توقيف الناشطة سمر بدوي وزميلتها نسيمة السادة في السعودية.

وأضافت "التزام كندا بإدراج الحقوق الإنسانية في صلب سياستها الخارجية أثار الاهتمام في الأيام الأخيرة، أشير بالتأكيد إلى طرد سفير كندا في السعودية".

وأعربت كندا عن قلقها الاثنين وطلبت توضيحات بعد إعلان طرد سفيرها في الرياض ردا على انتقادات أوتاوا لقمع المعارضين في السعودية.

وأعلنت السعودية الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

"المملكة لن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها"

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية "المملكة لن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها" معتبرا أن "الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة".

وذكرت قناة "الإخبارية" أن الرياض قررت "إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا"، وأن وزارة التعليم "تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى".

وجاء هذا الطلب بسبب ما وصفته الرياض "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية بعدما طالبت أوتاوا بقوة بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/08/2018