العقوبات الأمريكية على إيران: موسكو ودمشق تدينان وبغداد "مضطرة" للالتزام بها

في وقت أدانت فيه دمشق وموسكو بشدة العقوبات الأمريكية على إيران، التي دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه "مضطر" للالتزام بها، رغم عدم "تعاطفه" معها. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب الاثنين عن أسفه لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، مؤكدا "تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران".

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء أنه "مضطر" للالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، قائلا إن بلاده عانت من 12 عاما من الحظر الدولي.

وأضاف: "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها"، مشيرا إلى أن "العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها".

لكنه أكد في الوقت ذاته "نحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه".

دمشق تعتبر العقوبات "غير مشروعة" وتؤكد تضامنها "بالكامل" مع طهران

من جهتها، دانت دمشق إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حليفتها طهران واعتبرت أنها "غير مشروعة"، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر في وزارة الخارجية.

وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران"، مضيفا "هذه الإجراءات أحادية الجانب غير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران".

وأكد المصدر في الخارجية السورية تضامن بلاده "الكامل" مع إيران "في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية"، معربا عن ثقته "أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات".

موسكو تعبر عن "خيبة أملها الشديدة"

كما عبرت روسيا الثلاثاء عن "خيبة أملها الشديدة" إزاء إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، مؤكدة أنها ستقوم "بكل ما يلزم" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي تسعى واشنطن، بحسب قولها، إلى "نسف" تطبيقه.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "نشعر بخيبة أمل شديدة إثر قرار الولايات المتحدة إعادة العمل بعقوباتها الوطنية على إيران" مؤكدة أن موسكو "ستقوم بكل ما يلزم" لحماية الاتفاق النووي وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه ويؤكد تصميمه على حماية مصالحه الاقتصادية

وأبدى الاتحاد الأوروبي الاثنين "أسفه" لمعاودة فرض العقوبات، مؤكدا "تصميمه على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران". وفي هذا السياق، تدخل آلية قانونية خاصة بهذا الصدد حيز التنفيذ الثلاثاء.

وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت في أيار/مايو عملية معروفة بـ"قانون التعطيل" من أجل الحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/08/2018