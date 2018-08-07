مقتل عنصرين من كتائب القسام في قصف إسرائيلي على موقع تدريب تابع لها شمال غزة

قتل عنصران من كتائب القسام الثلاثاء، في قصف مدفعي استهدف موقع تدريب تابع لها في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على حدود غزة في 30 آذار/مارس الماضي إلى 162 شخصا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء، مقتل عنصرين تابعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف أحد مواقعهم شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة إنه "وصل إلى المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة شهيدان عبارة عن أشلاء".

وأضافت الوزارة أن القتيلين هما "عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي (23 عاما) وأحمد عبد الله جمعة مرجان (23 عاما) من جباليا شمال قطاع غزة".

إسرائيل استهدفت موقع تدريب لكتائب القسام بحضور قيادات من حماس

حماس: القصف استهدف تدريبا للكتائب بموقع عسقلان

وأفادت كتائب القسام في بيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف موقع عسقلان التابع لها في شمال بيت لاهيا.

وأكدت استهداف العنصرين "أثناء التدريب وهما من وحدة الضفادع البشرية القسامية وكانا يعتليان برج إنزال خلال مناورة تدريبية وبحوزتهما قطعتي سلاح من نوع دراغنوف ويطلقان النار باتجاه عدد من الشواخص".

وأضاف البيان "قام العدو باستهداف برج الإنزال بقذيفة مدفعية ما أدى لارتقاء المجاهدين (الإثنين)، هذه التفاصيل تبين كذب رواية العدو وما نشره من صور حاول من خلالها تبرير جريمته" مضيفا أن القسام تنظر للحدث بـ"خطورة بالغة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان حول نفس الحادثة على ما يبدو إن الجيش رد بإطلاق النار بعد استهداف جنوده من موقع تابع لحماس في شمال قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل.

وبث الجيش الاسرائيلي فيديو يظهر دبابة تطلق قذيفة تجاه موقع القسام.

وبذلك، يرتفع إلى 162 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/08/2018