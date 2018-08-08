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الشرق الأوسط

البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير العمل أحد أبرز حلفاء الرئيس روحاني

© أ ف ب / أرشيف | وزير العمل الإيراني علي ربيعي يتحدث أمام البرلمان في 13 آذار/مارس.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/08/2018

صوت مجلس الشورى الإيراني الأربعاء لصالح حجب الثقة عن وزير العمل علي الربيعي، والذي يعد أحد أبرز حلفاء الرئيس حسن روحاني. يذكر أن روحاني تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي، لا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية على طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

حجب مجلس الشورى الإيراني الأربعاء الثقة عن وزير العمل علي ربيعي، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية بسبب طريقة معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وصوت 129 نائبا على مذكرة حجب الثقة عن الوزير مقابل 111. ويتعين على الرئيس حسن روحاني تسمية وزير جديد خلال مهلة ثلاثة أشهر.

ويعد ربيعي البالغ من العمر 62 عاما من أبرز حلفاء الرئيس روحاني، وكان مستشارا للرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي بين عامي 1997 و2005.

وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 ثم إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران الثلاثاء، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

لكن البلاد كانت تعاني أساسا من مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي من تقديم حلول لها.

وتعرض روحاني لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 08/08/2018

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