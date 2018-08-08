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الشرق الأوسط

السعودية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد كندا وتستبعد أي وساطة لحل الخلاف

© أ ف ب | وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض 8 آب/أغسطس 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/08/2018

صعدت الرياض من لهجتها إزاء كندا الأربعاء، مؤكدة أنها تدرس اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أوتاوا. واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أي وساطة لحل الخلاف، مضيفا أن "كندا ارتكبت خطأ كبيرا (...) والخطأ يجب تصحيحه". وأوضح الجبير أن الناشطات المسجونات كن على اتصال مع كيانات أجنبية، في إشارة إلى الناشطات الذي تسبب اعتقالهن في اندلاع الأزمة الدبلوماسية الراهنة.

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن بلاده تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة.

وقال الجبير "لا حاجة لوجود وساطة". وأضاف "كندا ارتكبت خطأ كبيرا (...) والخطأ يجب تصحيحه".

كلمة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول الأزمة الدبلوماسية مع كندا

وأشار إلى أن "النظر قائم في اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه كندا"، دون مزيد من التفاصيل.

وعند سؤاله عن الناشطات المسجونات، كرر الجبير موقف الحكومة السابق بأنهن كن على اتصال مع كيانات أجنبية، دون تحديد التهم ضدهن.

وقال "الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة"، في إشارة إلى الخلاف مع كندا.

وأضاف "المملكة لم تتدخل بشؤون كندا بأي شكل كان بل العكس، وعلى كندا تصحيح ما قامت به تجاه المملكة".

التخلص من الأسهم والسندات الكندية "مهما كانت التكلفة"

وحول الإجراءات السعودية، ذكرت الفايننشال تايمز أن البنك المركزي السعودي أمر مدراء أصوله في الخارج بالتخلص من الأسهم والسندات والأموال النقدية الكندية "مهما كانت التكلفة"، في مؤشر على تصاعد الخلاف بين الرياض وأوتاوا.

وأغضبت كندا الرياض عندما دعت السفارة الكندية إلى "الإفراج فورا" عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة، بمن فيهم الناشطة سمر بدوي شقيقة المدون المسجون رائف بدوي.

ودفع ذلك السعودية إلى طرد السفير الكندي الاثنين، وتجميد العلاقات التجارية بين البلدين، وتعليق المنح الدراسية لرعاياها. كما أوقفت السعودية كل البرامج الاستشفائية مع كندا، وهي تعمل أيضا على نقل كل المرضى السعوديين هناك إلى بلاد أخرى، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/08/2018

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