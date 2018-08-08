مصر: نزع قرنية ميت بدون موافقة أهله في مستشفى قصر العيني يثير جدلا حول قانون زراعة الأعضاء

فيديو: الرئيس الكولومبي الجديد يؤدي اليمين الدستورية في ظل أزمة مع الجارة فنزويلا للمزيد

الطفل المصري عمر يسبح ضد التيار.. رغم الإعاقة للمزيد

الأزمة السعودية الكندية وكشف التناقضات!! للمزيد

هوليوود: المجلس البلدي يقر بالإجماع إزالة نجمة ترامب عن رصيف الفن والشهرة للمزيد

فيديو: فرق الإطفاء تسعى جاهدة لإخماد أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا الأمريكية للمزيد

الأرجنتين أمام امتحان تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون يشرع الإجهاض للمزيد

إيطاليا: تظاهر مئات العمال الأجانب احتجاجا على "مافيا الطماطم" إثر مقتل 16 في حادثي سير للمزيد

ترامب يواصل حربه التجارية على الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائعها للمزيد

زلزال إندونيسيا: حصيلة الضحايا تصل إلى 131 قتيلا وعشرات الآلاف يعيشون في العراء للمزيد

بي إم دبليو تسحب أكثر من 400 ألف سيارة بسبب خلل في التصنيع للمزيد

الغارديان: لوحة "مخلص العالم" التي سيعرضها متحف اللوفر أبوظبي ليست لدافنشي للمزيد