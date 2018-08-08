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الشرق الأوسط

مصر: نزع قرنية ميت بدون موافقة أهله في مستشفى قصر العيني يثير جدلا حول قانون زراعة الأعضاء

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو مستجاب عبد الله

آخر تحديث : 08/08/2018

أثارت حادثة نزع قرنية أحد المتوفين في مستشفى قصر العيني في مصر بدون الحصول على موافقة أهله جدلا حول قانون زراعة الأعضاء المنظم لهذه العملية. التفاصيل في التقرير التالي.

نشرت في : 08/08/2018

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