الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

الصين: عمليات التجميل ضرورة للنساء من أجل الحصول على وظيفة

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الأزمة السعودية الكندية وكشف التناقضات!!

للمزيد

ريبورتاج

روسيا.. منظمات المجتمع المدني تكافح لمحاربة العبودية الحديثة

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. توقف محطات معالجة الصرف الصحي يلوث الشواطئ ويهدد المصطافين

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. منظمات إنسانية تقدم العون للمشردين لمواجهة الحر الشديد

للمزيد

ريبورتاج

سكان أمريكا الأصليون يناضلون للحفاظ على أرض "بيرز إيرز" المقدسة

للمزيد

ثقافة

فيلم "فوتو كوبي" للمصري تامر عشري..نظرة على العلاقات الإنسانية في مجتمع متغير

للمزيد

ريبورتاج

كينيا.. جدل بسبب مشاريع عمرانية في المنتزه الوطني

للمزيد

رياضة 24

شباب بلوزداد الجزائري.. نادي التاريخ والقاعدة الجماهيرية في أزمة حقيقية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

اليمن: قتلى وجرحى غالبيتهم أطفال في هجوم على حافلة والتحالف يعتبره "عملا عسكريا مشروعا"

© أ ف ب/أرشيف

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/08/2018

أسفر هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا في سوق شمال اليمن عن مقتل وجرح العشرات الخميس، وفق ما أعلن الصليب الأحمر على صفحته على تويتر. وعقب الهجوم أعلن التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده الرياض الخميس أنه قام بـ"عمل عسكري مشروع".

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا الخميس في هجوم على حافلة كانت تقل أطفالا شمال اليمن.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "عشرات القتلى والجرحى في هجوم على باص ينقل أطفالا في سوق ضحيان في صعدة".

وتابعت التغريدة "يفرض القانون الدولي الإنساني حماية المدنيين أثناء النزاعات وعدم استهدافهم".

ومن جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين أن عدد القتلى بلغ "39 مدنيا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" فيما وصفته بـ"جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

"عمل عسكري مشروع"

من جانبه أكّد التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية الخميس أنه قام بـ"عمل عسكري مشروع".

وتضمن بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أن "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خطّطت ونفّذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان" في جنوب السعودية حيث اعترضت الرياض مساء الأربعاء صاروخًا بالستيًا أطلقه المتمردون من اليمن وأدى تناثر شظاياه إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

والأسبوع الماضي، قتل 55 مدنيا وأصيب 170 بجروح في أعمال قصف في مدينة الحديدة في حصيلة للصليب الأحمر. وتبادل التحالف والحوثيون الاتهام بالوقوف خلف الهجمات.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي. وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف العسكري في 2015.
 

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/08/2018

  • اليمن

    اليمن: مقتل مدنيين في قصف صاروخي على مدينة مأرب

    للمزيد

  • اليمن

    الحكومة اليمنية تعرض على الحوثيين تبادلا للأسرى بمناسبة حلول شهر رمضان

    للمزيد

  • وقفة مع الحدث

    هل أصبحت واشنطن طرفا في حرب اليمن؟

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي