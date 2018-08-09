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الشرق الأوسط

رئيسة تشيلي السابقة على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلفا للأمير زيد بن رعد الحسين

© أ ف ب/أرشيف | رئيسة تشيلي السابقة ميشال باشليه

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/08/2018

أعلنت الأمم المتحدة في بيان أن الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه ستخلف الأمير زيد بن رعد الحسين على رأس المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيسة التشيلية السابقة ميشال باشليه على رأس المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، حسب بيان للأمم المتحدة.

وأبلغ غوتيريش خياره هذا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجب أن تُصوّت للمصادقة على هذا التعيين، حسبما ذكر بيان للمتحدث باسم المنظمة الدولية.

وقد تأكّد رحيل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من منصبه رسميا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/08/2018

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