العراق: قائمة الصدر تحتفظ بالصدارة في الانتخابات التشريعية بعد إعادة فرز الأصوات

أبقت عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية في العراق على تحالف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين في صدارة الفائزين بالمقاعد، حيث تحصل على 54 مقعدا، فيما احتفظت قائمة "الفتح" التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي بالمركز الثاني مع 48 مقعدا بدلا من 47.

تصدر تحالف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر مع الشيوعيين نتائج الانتخابات التشريعية في العراق بحصوله على 54 مقعدا، بعد إعادة الفرز اليدوي التي قررتها المحكمة العليا في حزيران/يونيو بسبب الاشتباه في حصول تزوير، بحسب ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الجمعة.

والتغيير الوحيد الذي طرأ بعد الفرز اليدوي يتعلق بقائمة "الفتح" التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم "الدولة الإسلامية"، والتي فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. وبالتالي فإن قائمة "الفتح" تحتفظ بالمركز الثاني مع 48 مقعدا بدلا من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.

قائمة "الفتح"بقيادة مقتدى الصدر تحتل المركز الأول

وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدا، تليها كل من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السنية (21 مقعدا) وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدا).

ويتطلع العراقيون إلى انعقاد مجلس النواب الجديد لتشكل بعده الحكومة المقبلة، خصوصا بعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/08/2018