غزة: مقتل فلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي

قتل فلسطينيان اثنان، بينهم مسعف، وأصيب أكثر من 300 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة، خلال تظاهرات على طول حدود قطاع غزة. من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي في بيان من "قرب" اندلاع نزاع جديد في القطاع المحاصر، داعيا إلى تجنيب المدنيين المزيد من الخطر.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة الجمعة، مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة أكثر من 300 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات ومواجهات على طول حدود القطاع المحاصر. وتأتي هذه المظاهرات بعد ساعات قليلة من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تهدئة وصف "بالهش" بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الناطق باسم الوزراة أشرق القدرة إن "مواطنين استشهدا هما المسعف عبد الله القططي وهو في العشرينات من عمره، وعلي سعيد العالول البالغ من العمر 55 عاما، وكلاهما من شرق رفح".

كما أشار القدرة إلى إصابة نحو 307 آخرين ي، منهم 131 بالرصاص الحي، بينهم خمس حالات خطيرة. وأضاف أن من بين الإصابات 26 طفلا وصحفيان وخمسة مسعفين.

وشارك نحو ألفي فلسطيني في التظاهرات، أحرقوا خلالها الإطارات شرق مدينة غزة، وسجلت تجمعات أخرى في نقاط عدة على الحدود، إضافة إلى تجمعات في الداخل جمعت عشرات آلاف الغزيين.

والقططي هو ثاني مسعف فلسطيني يقتل برصاص الإسرائيليين منذ 30 اذار/مارس، تاريخ بدء الاحتجاجات الفلسطينية في إطار "مسيرات العودة" رفضا للحصار المفروض على غزة وتأكيدا لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وقراهم.

ومنذ ذلك التاريخ، قتل 167 فلسطينيا فيما قتل جندي اسرائيلي واحد في 20 تموز/يوليو هو الأول منذ .2014

الاتحاد الأوروبي يحذر من "نزاع وشيك" في القطاع

وحذر الاتحاد الأوروبي الجمعة من "قرب" اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، بعد المواجهات الأخيرة، داعيا إلى عدم تعريض المزيد من المدنيين للخطر.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية في بيان إن "تصعيد العنف في الأيام الأخيرة أدى في شكل خطير إلى تقريب غزة وإسرائيل من نزاع جديد".

وقال هيو لوفيت الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن "دائرة التصعيد والتهدئة المتكررة تذكر بالظروف والأحداث التي سبقت الحروب السابقة".

وأضاف "خلافا لما حدث في الحروب السابقة، هناك بالفعل جهود دبلوماسية مستمرة لإقرار وقف إطلاق النار" مشيرا إلى الجهود "المصرية والأممية".

وتابع "لا يبدو أن إسرائيل أو حماس ترغبان في خوض نزاع شامل. لكن قدرتهم على تجنب اندلاع الحرب أصبحت مقيدة بشكل متزايد مع كل دورة من العنف".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 10/08/2018