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الشرق الأوسط

مصر: أجهزة الأمن تحبط محاولة مهاجم انتحاري استهداف كنيسة العذراء شمال القاهرة

© أرشيف / أ ف ب

فيديو تامر عز الدين

نص فرانس 24

آخر تحديث : 11/08/2018

تمكنت أجهزة الأمن المصرية السبت من إحباط محاولة مهاجم انتحاري استهداف كنيسة العذراء شمال القاهرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية. ووفق نفس المصادر فإن الإجراءات الأمنية أبعدت المهاجم نحو 250 مترا عن الكنيسة حيث فجر نفسه فوق جسر دون وقوع إصابات.

أفاد التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أجهزة الأمن أحبطت السبت محاولة مهاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد في منطقة شبرا الخيمة الواقعة شمال القاهرة..

ونقل التلفزيون عن مراسل له قوله إن المهاجم فجر نفسه على جسر قريب بعد أن حالت الإجراءات الأمنية دون وصوله إلى الكنيسة. فيما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المهاجم فجر نفسه على مسافة نحو 250 مترا من الكنيسة. وقال التلفزيون إنه لم تقع إصابات بينما لقي المهاجم حتفه في الحال.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة قد قال إن جسما غريبا انفجر وإن شخصا لقي حتفه دون وقوع إصابات. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل كما لم يذكر إن كان المهاجم قد استهدف الكنيسة أم لا.

يذكر أن عدة كنائس في مصر تعرضت لهجمات في السنوات الأخيرة وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ينشط متشددون موالون له في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها. وكان من بينها هجومان في يوم أحد السعف في أبريل/نيسان 2017 بمدينتي طنطا والإسكندرية قتل فيهما أكثر من 40 شخصا.

كما وقع هجوم على كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2016 وقتل فيه 28 شخصا.

وكان أحدث هجوم على كنيسة في مصر في ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما أطلق مسلح النار على كنيسة ومتجر بمنطقة حلوان في جنوب القاهرة مما أسفر عن مقتل 11 شخصا. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجمات الأربعة.

وقتل متشددون في محافظة شمال سيناء المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات بالمحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

فرانس24/ رويتر/ أ ف ب

نشرت في : 11/08/2018

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